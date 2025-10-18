फिल्मों का विलेन जिसने सलमान को दी टक्कर,संजय दत्त को सिखाई बॉडी बिल्डिंग…ऐसा हुआ अंत

संक्षेप: हिंदी फिल्मों में विलेन का किरदार निभाने वाले एक्टर गेविन का अंत बुरा हुआ था। उन्होंने फिल्मों में सलमान खान सुनील शेट्टी जैसे एक्टर को टक्कर दी थी। एक्टर के निधन के बाद संजय दत्त ने कही थी ये बात। जानिए

फिल्म करण-अर्जुन में एक सीन है जब सलमान खान का किरदार रेसलिंग में एक्टर गेविन पैकर्ड को टक्कर देते दिखते हैं। इस सीन की शुरुआत में पहले तो सलमान खूब मार खाते हैं लेकिन अंत में जीत जाते हैं। गेविन जैसे शानदार बॉडी वाले एक्टर को स्क्रीन पर पीटना फैंस के लिए बड़ी बात थी। इस सीन के बाद सलमान खान अपनी बॉडी और एक्शन के लिए भी मशहूर हुए। लेकिन क्या आप जानते हैं गेविन के साथ क्या हुआ? फिल्मों में कुछ ही मिनट के लिए नजर आने वाले इस एक्टर ने कई फिल्मों में काम किया। उनके खतरनाक एक्शन स्टाइल से तो हीरो भी डर जाते थे। फिल्मों में इतनी डरावनी छवि बनाने वाले एक्टर का अंत बुरा हुआ था।

गेविन की फिल्में गेविन पैकर्ड ने सड़क, मोहरा, त्रिदेव, चालबाज़, इंसाफ, और खिलाड़ी जैसी फिल्मों में उनके किरदार ने लोगों के दिलों में डर पैदा कर दिया। अपनी फिटनेस से उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी जैसे एक्टर्स को प्रेरित किया। गेविन सिर्फ एक्शन ही नहीं बल्कि शानदार एक्टिंग भी कर लेते थे। अगर उनकी एक्टिंग की झलक देखनी हो तो मलयालम फिल्मों के मशहूर डायरेक्टर पी पद्मराजन की फिल्म सीजन में उन्होंने फेबियन रैमिरेज निजी जिंदगी नाम के कैदी का रोल निभाया था। इस फिल्म में उनकी परफॉरमेंस ने सभी को हैरान किया था।

निजी जिंदगी गेविन की निजी जिंदगी भी खास नहीं रही। पत्नी से तलाक के बाद उन्होंने अपना जीवन अकेले ही बिताया। उनकी दो बेटियां हैं जो अपने पिता को अपना सुपरहीरो मानती थीं। गेविन के आखिरी दिन बेहद दर्दनाक गुजरे। फेफड़ों की बीमारी ने उन्हें धीरे-धीरे अंदर से तोड़ दिया था। फिल्में मिलनी बंद हो गईं, आर्थिक हालत बिगड़ती गई। एक्टर ने अपने आखिरी दिन अपने छोटे भाई के घर गुजारे। 18 मई 2012 को गेविन पैकर्ड ने दुनिया को अलविदा कह दिया। गेविन के अंतिम संस्कार में बॉलीवुड से कोई बड़ा सेलेब्स शामिल नहीं हुआ।