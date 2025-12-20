बेटी को सेक्स टॉय गिफ्ट करने वाले स्टेटमेंट से मिली ट्रोलिंग पर गौतमी कपूर बोलीं- कई रात मैं...

संक्षेप: गौतमी कपूर का कहना है कि जब उन्होंने काफी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा तो उन्होंने इंस्टाग्राम से भी दूरी बना ली थी। ऐसे में जानें उनकी बेटी ने उन्हें क्या कहा था।

गौतमी कपूर कुछ दिनों पहले अपने एक स्टेटमेंट को लेकर काफी विवाद में आ गई थीं जब उन्होंने कहा था कि वह सोच रही थीं कि अपनी बेटी को सेक्स टॉय दें। इसके बाद गौतमी को काफी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। अब गौतमी ने इस बारे में बात की और बताया कि इस इंसिडेंट के बाद वह रात को सो नहीं पाई थीं।

हमारे बच्चों के साथ है ओपन रिलेशनशिप न्यूज 18 से बात करते हुए गौतमी ने कहा, ‘वो सब अचानक हुआ। जब मैंने पॉडकास्ट किया, ये 4 महीने पहले की बात है। लेकिन कुछ महीने पहले मुझे बहुत बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी का सामना करना पड़ा वो भी ऐसी किसी वजह से जिसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था कि हर मां को ऐसा करना चाहिए। वो मेरी बात थी। मैंने वो बात अपनी बेटी से कही थी क्योंकि मेरा उसके साथ ऐसा रिलेशनशिप है। तो मुझे क्यों जस्टिफाई करना पड़ रहा है? राम और मेरा हमारा बच्चों के के साथ ओपन रिलेशनशिप है। कुछ लोग इस बात को मानेंगे और कुछ को यह सही नहीं लगेगा। ये लोगों का ओपीनियन है।’

कई रात सो नहीं पाईं गौतमी ने बताया कि इस ट्रोलिंग से वह कई रात सो नहीं पाई थीं। गौतमी ने कहा, ‘मैं काफी डिप्रेस स्टेटमें थी क्योंकि मैं अपने इंस्टाग्राम फीड में लोगों के कमेंट्स पढ़ रही थी। मैं कई रात नहीं सोई। मुझे नहीं लगता था कि लोग ऐसी-ऐसी बातें किसी औरत के लिए लिख सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम से दूर हो गई महीने भर के लिए।’

बेटी ने समझाया गौतमी ने बताया कि कैसे ऐसे में उनकी बेटी ने उन्हें समझाया। गौतमी ने कहा कि उनकी बेटी ने उन्हें कहा कि चिल करो, लोग कुछ दिन इस बारे में बोलेंगे और फिर भूल जाएंगे।