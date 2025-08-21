गौरी खान के रेस्टोरेंट के को-फाउंडर का बयान: खाने में मच्छर-कीड़ा या बाल पड़ना काम का हिस्सा

Gauri Khan's Restaurant Torii: गौरी खान के रेस्टोरेंट के को-फाउंडर अभयराज कोहली ने बताया कि उनके रेस्टोरेंट में सफाई को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है।

मुंबई के पॉश इलाके में स्थित गौरी खान का रेस्टोरेंट Torii अक्सर बॉलीवुड सितारों की वजह से सुर्खियों में रहता है। हाल ही में Torii के को-फाउंडर अभयराज कोहली ने रेस्टोरेंट की सफाई और खाने की क्वालिटी को लेकर खुलकर बात की है। अभयराज ने हाल ही में दिए इंटरव्यू में कहा है कि वह साफ-सफाई और स्टोरेज में बेस्ट स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं।

‘बहुत से लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं’

अभयराज ने पॉप डायरीज को दिए इंटरव्यू में कहा, ‘बहुत से रेस्टोरेंट ऐसे हैं जो साफ-सफाई पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन हमारे जैसे रेस्टोरेंट्स में हम खाने के रखरखाव पर सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं। सिर्फ रसोई की सफाई ही नहीं, बल्कि खाने का सामान आने से लेकर लोगों को सर्व करने तक, खाने को कैसे रखा जाता है उसका भी ध्यान रखते हैं। मुझे लगता है कि यह बेहद जरूरी है और बहुत से लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं।’

‘छोटी-मोटी मक्खी…’

उन्होंने आगे कहा कि रेस्टोरेंट में गलतियां हो सकती हैं, लेकिन वह उन्हें काम का हिस्सा मानते हैं। उन्होंने कहा, “और अगर आपके खाने में कोई छोटी-मोटी मक्खी, कीड़ा या बाल का टुकड़ा आ जाए, तो यह काम का हिस्सा है। यह आपके घरों में होता है, आपके ऑफिस में होता है और रेस्टोरेंट में भी होता है। इसे कोई नहीं बदल सकता।”

फेक पनिर