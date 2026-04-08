ऐसा था 'धुरंधर' के लिए गौरव गेरा का ऑडिशन, यह सीन करने के बाद मिला आलम भाई का रोल
Dhurandhar 2 Movie: रणवीर सिंह की ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म धुरंधर-2 में आलम भाई का किरदार निभाने वाले एक्टर गौरव गेरा ने बताया है कि उन्हें ऑडिशन में कौन सा सीन परफॉर्म करने के बाद फिल्म के लिए फाइनल किया गया था।
ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म 'धुरंधर' और 'धुरंधर-2' में आलम भाई का किरदार निभा चुके एक्टर गौरव गेरा ने एक इंटरव्यू में बताया कि इस फिल्म के लिए उनकी कास्टिंग किस तरह हुई थी। गौरव गेरा ने उस खास ऑडिशन के बारे में बताया जिसके बाद उन्हें फिल्म में इस खास किरदार के लिए फाइनली सिलेक्ट किया गया। गौरव ने बताया कि इस फ्रेंचाइजी का हिस्सा बनने के लिए उन्हें फिल्म का सबसे सीरियस और इमोशनल सीन परफॉर्म करने के लिए कहा गया था।
गौरव गेरा को ऑडिशन के लिए दिया यह सीन
गौरव गेरा इस फिल्म में मोहम्मद आलम नाम के एक भारतीय खुफिया एजेंट का किरदार निभाया है, जो कराची के ल्यारी में जूस बेचने की आड़ में अंडरकवर मिशन पर है। HT को दिए इंटरव्यू में गौरव ने बताया कि उनका सिलेक्शन ही इस भारी-भरकम सीन के बेस पर हुआ था। गौरव गेरा ने बताया कि उन्हें कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा के ऑफिस बुलाया गया और वह इंटेंस सीन करने को कहा गया जो दर्शकों को फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' में दिखाया गया है। इस सीन में आलम भाई, हमजा को इस बात के लिए मनाते हैं कि वह पिंडा की मौत का इल्जाम वह खुद पर ले लें।
पहले भी एक बार कास्टिंग के लिए हुई मीटिंग
गौरव ने कहा, 'मुझे सिर्फ उसी मुश्किल और सीरियस सीन के लिए ऑडिशन देना था।' गौरव गेरा के लिए यह रोल मिलना किसी झटके जैसा नहीं था क्योंकि वह जानते थे कि यह एक स्पेशल किरदार है, जो पाकिस्तान के ल्यारी में हमजा का एकमात्र सपोर्ट है। उन्होंने बताया कि इससे पहले वह निर्देशक आदित्य धर के एक प्रोजेक्ट के लिए भी मुकेश छाबड़ा से मिले थे, लेकिन तब बात नहीं बन पाई थी। इस बार उनकी मेहनत रंग लाई और उन्हें अपनी एक्टिंग पर पूरा भरोसा था।
रातो रात वायरल हो गया आलम भाई का डायलॉग
फिल्म रिलीज होने के बाद आलम भाई का किरदार फैंस का फेवरिट बन गया। उनके बोलने के अंदाज और गहराई ने लोगों का दिल जीत लिया है। उनका डायलॉग 'डार्लिंग, डार्लिंग दिल क्यों तोड़ा...' सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। गौरव ने बताया कि इस रोल की इमोशनल डेप्थ ने उन्हें शुरू से ही प्रभावित किया था। एक जूस बेचने वाले के रूप में खुफिया एजेंट की बारीकियों को उन्होंने बहुत बारीकी से पकड़ा। बात फिल्म के रिस्पॉन्स की करें तो कमाई के मामले में 'धुरंधर 2' ने एस. एस. राजामौली की 'बाहुबली 2: द कंक्लूजन' के भारत में लाइफटाइम कलेक्शन (1030.42 करोड़ रुपये) को पीछे छोड़ दिया है।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
परिचय और अनुभव
पुनीत पाराशर को मनोरंजन जगत में पत्रकारिता का 10 साल से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2021 से वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और बीते एक दशक में कंटेंट की दुनिया को बहुत करीब से बदलते हुए देखा है। इस दौरान उन्होंने मनोरंजन जगत पर पैनी नजर रखते हुए यूनिक फीचर खबरों, रियल टाइम कंटेंट और ब्रेकिंग स्टोरीज का सराहनीय कवरेज किया है।
पुनीत 'लाइव हिन्दुस्तान' की एंटरटेनमेंट टीम का अहम हिस्सा हैं और कंटेंट स्ट्रेटेजी के साथ-साथ साइट को क्वालिटी कंटेंट देने में विशेष भूमिका निभा रहे हैं।
करियर का सफर
पुनीत पाराशर ने अपने एक दशक लंबे करियर में देश के सबसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है। 'लाइव हिन्दुस्तान' से जुड़ने से पहले वह आज तक (Aaj Tak), जी न्यूज (Zee News), जनसत्ता (Jansatta) और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डिजिटल मीडिया में लंबे अनुभव की वजह से उन्हें खबरों की बारीकियों और पाठकों की नब्ज की बेहतरीन समझ है।
एंटरटेनमेंट और विजन
मनोरंजन की दुनिया, खासतौर पर बॉलीवुड और टीवी पर पुनीत की मजबूत पकड़ है। वह खबरों को केवल रिपोर्ट ही नहीं करते, बल्कि उनका सटीक विश्लेषण भी करते हैं। उनका विजन मनोरंजन गलियारों के गॉसिप्स के साथ-साथ फैक्ट्स से भरी दिलचस्प खबरें पाठकों तक पहुंचाना है, जिससे लाइव हिन्दुस्तान के कंटेंट पर पाठकों का भरोसा बना रहे।
विशेषज्ञता
बॉलीवुड और टीवी: फिल्मों और टीवी शोज की रियल टाइम खबरें और फीचर्स
एक्सप्लेनर्स: मनोरंजन जगत में पर्दे के पीछे की कहानियां और टेक्निकल एक्सप्लेनर्स
ब्रेकिंग न्यूज: मनोरंजन जगत की हर छोटी-बड़ी हलचल पर पैनी नजर
डिजिटल ट्रेंड्स: वायरल कंटेंट और सोशल मीडिया ट्रेंड्स के आधार पर स्टोरी टेलिंग
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।