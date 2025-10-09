इस्माइल दरबार को नहीं पसंद बहू गौहर का काम करना, भड़के सोशल मीडिया यूजर्स, बोले- नगमा के लिए बुरा लग रहा

म्यूजिक कंपोजर इस्माइल दरबार ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा कि उनके बेटे जैद अपनी पत्नी गौहर खान को काम करने से रोक सकते हैं। इस्माइल का ये बयान सोशल मीडिया यूजर्स को पसंद नहीं आया है। लोग उन्हें कह रहे हैं कि उनका बेटा कौन होता है पत्नी को काम करने से रोकने वाला।

म्यूजिक कंपोजर इस्माइल दरबार ने हाल ही में एक इंटरव्यू में अपने निजी जीवन को लेकर बात की। इसी इंटरव्यू के दौरान इस्माइल दरबार ने अपनी बहू गौहर खान को लेकर कुछ ऐसा कहा कि सोशल मीडिया यूजर्स उनपर भड़क गए हैं। उन्होंने कहा कि उनका बेटा जैद चाहे तो अपनी पत्नी गौहर खान को काम करने से रोक सकता है। इसी बात पर सोशल मीडिया यूजर्स भड़क गए हैं। एक यूजर ने लिखा कि जैद से ज्यादा फेमस गौहर है। वो उसे काम करने से कैसे रोक सकता है।

क्या बोले थे इस्माइल दरबार विकी लालवाणी से खास बातचीत में इस्माइल दरबार ने कहा, “मैं एक पिछड़े परिवार से आता हूं। टीवी पर जब भी सेन्सुयस सीन आते थे हम मुंह मोड़ लिया करते थे। ये हमारे घर में आज भी होता है। गौहर हमारे परिवार का हिस्सा हैं अब, और उसकी प्रतिष्ठा की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। लेकिन मैं उसे नहीं कह सकता है कि वो काम नहीं कर सकती हैं, वो हक मेरे बेटे का है। तो मैं ऐसी एक्टिविटी में नहीं पड़ता जो मुझे परेशान करे।”

क्या बोले सोशल मीडिया यूजर्स इस्माइल के इस बायन पर रेडिट यूजर्स भड़क गए हैं। एक यूजर ने लिखा- खुद का बेटा निठला नंबर 1 और जो काम कर रहे हैं उनको ज्ञान दे रहे हैं। एक दूसरे यूजर ने लिखा- मुझे नहीं लगता कि उनकी राय मायने भी रखती है। एक तीसरे यूजर ने लिखा- भाई, मुझे पता था कि इस परिवार में समस्या है। अब मुझे नगमा के लिए बुरा लग रहा है। काश, वो इस परिवार में शादी न करे, लेकिन वो होगा ही। एक ने लिखा- अगर गौहर काम नहीं करेगी तो फिर कमाएगा कौन। रोटी कहां से आएगी? दोनों घर बैठ जाएं क्या?