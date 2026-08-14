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परिवार के खिलाफ जाकर शादी करने पर गौहर खान-जैद दरबार बोले- किसी को दिक्कत है तो...

By Sushmeeta Semwal
लाइव हिन्दुस्तान
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गौहर खान और जैद दरबार की जोड़ी को फैंस बहुत पसंद करते हैं। अब दोनों ने बताया कि कैसे जब परिवार वाले उनकी शादी के खिलाफ थे तो उन्होंने क्या कहा था।

gauhar khan and zaid darbar
गौहर खान और जैद दरबार की शादी के खिलाफ था परिवार

गौहर खान और जैद दरबार ने जब शादी की थी तो दोनों के उम्र के फासले पर काफी सवाल खड़े हुए थे। गौहर, जैद से 6 साल बड़ी हैं। अब गौहर ने बताया कि कैसे जब दोनों ने शादी का फैसला लिया था तब परिवार वाले इसके खिलाफ थे। गौहर ने बताया कि उन्होंने फिर उन लोगों को क्या कहा जो शादी के खिलाफ थे।

दरअसल, गौहर और जैद हाल ही में नेहा धूपिया और अंगद बेदी के शो में आए। इस दौरान दोनों ने अपनी स्टोरी के बारे में बताया। जैद ने कहा, ‘मैंने गौहर को सुपरमार्केट में देखा पैनडेमिक के दौरान। लेकिन मैं बात नहीं कर पाया। मुझे लगा वह मुझे देखेंगी, लेकिन इन्होंने नोटिस नहीं किया बल्कि इनकी हाउस हेल्फ ने नोटिस कर लिया। इसके बाद से तो मेरे दिमाग में बस गौहर ही घूम रही थीं। मैंने फिर गौहर को डीएम किया।’

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जैद का गौहर को पहला मैसेज

गौहर ने बताया कि जैद ने पहले अपनी गलत उम्र उन्हें बताई थी जिस वजह से गौहर ने उन्हें बात करने से मना कर दिया था। गौहर बोलीं, ‘मैंने जैद के फ्लर्टी मैसेज के रिप्लाई किए और फिर थोड़ी बात के बाद जैद ने कहा कि शादी मत करना। मैंने जब जैद से उनकी उम्र के बारे में पूछा तो उन्होंने 24 बताया। मैंने जैद को कहा कि अभी के अभी मुझसे बात करना बंद करो। जैद डर गए और फिर मुझे बताया कि वह झूठ बोल रहे थे। जैद को लगा मैं 26 की हूं तो इसलिए खुद को 24 बताया। इसके बाद जैद ने मुझे अपना पासपोर्ट, आधार कार्ड की फोटो भेजी और तब पता चला कि वह 29 के हैं। इस हिसाब से हमारे बीच 6 साल का उम्र का फासला है। लेकिन अब भी लोगों को लगता है कि हमारे बीच 10 साल का गैप है।’

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परिवार वालों थे शादी के खिलाफ

गौहर ने आगे कहा, 'जैद ने 1 महीने की बातचीत के बाद ही मुझे शादी के लिए प्रपोज कर दिया। लेकिन परिवार वाले इसके खिलाफ थे। उन्होंने हमारे बीच उम्र के फासले को लेकर भी सवाल किए। लेकिन हम क्लीयर थे कि जिसको शादी से दिक्कत है वो ना आए। लेकिन हमारा निकाह परफेक्ट था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जब मेरी एंट्री होगी तो जैद रोएंगे'। तभी जैद बोले, 'मैं 10 मिनट तक खुद को रोक ही नहीं पाया और साथ ही गौहर से नजर नहीं हटा पा रहा था।'

बता दें कि गौहर और जैद ने साल 2020 में शादी की थी। दोनों अब 2 बेटों के पैरेंट्स हैं और एक हैप्पी फैमिली की तरह रहते हैं।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal

सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।


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