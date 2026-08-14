परिवार के खिलाफ जाकर शादी करने पर गौहर खान-जैद दरबार बोले- किसी को दिक्कत है तो...

गौहर खान और जैद दरबार की जोड़ी को फैंस बहुत पसंद करते हैं। अब दोनों ने बताया कि कैसे जब परिवार वाले उनकी शादी के खिलाफ थे तो उन्होंने क्या कहा था।

गौहर खान और जैद दरबार ने जब शादी की थी तो दोनों के उम्र के फासले पर काफी सवाल खड़े हुए थे। गौहर, जैद से 6 साल बड़ी हैं। अब गौहर ने बताया कि कैसे जब दोनों ने शादी का फैसला लिया था तब परिवार वाले इसके खिलाफ थे। गौहर ने बताया कि उन्होंने फिर उन लोगों को क्या कहा जो शादी के खिलाफ थे।

दरअसल, गौहर और जैद हाल ही में नेहा धूपिया और अंगद बेदी के शो में आए। इस दौरान दोनों ने अपनी स्टोरी के बारे में बताया। जैद ने कहा, ‘मैंने गौहर को सुपरमार्केट में देखा पैनडेमिक के दौरान। लेकिन मैं बात नहीं कर पाया। मुझे लगा वह मुझे देखेंगी, लेकिन इन्होंने नोटिस नहीं किया बल्कि इनकी हाउस हेल्फ ने नोटिस कर लिया। इसके बाद से तो मेरे दिमाग में बस गौहर ही घूम रही थीं। मैंने फिर गौहर को डीएम किया।’

जैद का गौहर को पहला मैसेज गौहर ने बताया कि जैद ने पहले अपनी गलत उम्र उन्हें बताई थी जिस वजह से गौहर ने उन्हें बात करने से मना कर दिया था। गौहर बोलीं, ‘मैंने जैद के फ्लर्टी मैसेज के रिप्लाई किए और फिर थोड़ी बात के बाद जैद ने कहा कि शादी मत करना। मैंने जब जैद से उनकी उम्र के बारे में पूछा तो उन्होंने 24 बताया। मैंने जैद को कहा कि अभी के अभी मुझसे बात करना बंद करो। जैद डर गए और फिर मुझे बताया कि वह झूठ बोल रहे थे। जैद को लगा मैं 26 की हूं तो इसलिए खुद को 24 बताया। इसके बाद जैद ने मुझे अपना पासपोर्ट, आधार कार्ड की फोटो भेजी और तब पता चला कि वह 29 के हैं। इस हिसाब से हमारे बीच 6 साल का उम्र का फासला है। लेकिन अब भी लोगों को लगता है कि हमारे बीच 10 साल का गैप है।’

परिवार वालों थे शादी के खिलाफ गौहर ने आगे कहा, 'जैद ने 1 महीने की बातचीत के बाद ही मुझे शादी के लिए प्रपोज कर दिया। लेकिन परिवार वाले इसके खिलाफ थे। उन्होंने हमारे बीच उम्र के फासले को लेकर भी सवाल किए। लेकिन हम क्लीयर थे कि जिसको शादी से दिक्कत है वो ना आए। लेकिन हमारा निकाह परफेक्ट था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जब मेरी एंट्री होगी तो जैद रोएंगे'। तभी जैद बोले, 'मैं 10 मिनट तक खुद को रोक ही नहीं पाया और साथ ही गौहर से नजर नहीं हटा पा रहा था।'