दूसरी बार मां बनी गौहर खान, पति जैद दरबार ने सोशल मीडिया पर शेयर की गुड न्यूज

गौहर खान और जैद दरबार के घर एक बेटे का जन्म हुआ है। इस जोड़े ने बुधवार को इंस्टाग्राम पर एक संयुक्त पोस्ट के ज़रिए इसकी घोषणा की।

टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस और ‘बिग बॉस’ विनर गौहर खान के घर नन्हे मेहमान ने दस्तक दी है। जी हां, गौहर और उनके पति, कोरियोग्राफर व सोशल मीडिया पर्सनैलिटी जैद दरबार दूसरी बार माता-पिता बनने हैं। ये खुशखबरी कपल ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर दी है।

गौहर और जैद ने दिसंबर 2020 में शादी की थी। शादी के तीन साल बाद मई 2023 में उन्होंने अपने पहले बेटे जेहान का स्वागत किया। वहीं अब दूसरे बेटे के आने से उनका परिवार और भी खुशनुमा हो गया है।