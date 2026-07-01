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इस गाने में नहीं हैं कोई लिरिक्स, 14 साल बाद भी हर दूसरे रील्स में होता है यूज, पहचाना?

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
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बीट्स चेक करने के लिए म्यूजिक डायरेक्टर ने एक रफ डमी ट्रैक रिकॉर्ड किया था। अनुराग कश्यप को इतना पसंद आया कि उन्होंने इसे फिल्म में ले लिया और 14 सालों से ये गाना ट्रेंड कर रहा है।

इस गाने में नहीं हैं कोई लिरिक्स, 14 साल बाद भी हर दूसरे रील्स में होता है यूज, पहचाना?

कुछ गाने अपने बोल यानी लिरिक्स की वजह से मशहूर होते हैं, तो कुछ अपनी बेहतरीन धुन की वजह से। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि एक ऐसा गाना भी वायरल हो सकता है जिसमें एक भी शब्द न हो? सुनने में शायद अजीब लगे, लेकिन साल 2012 में ऐसा ही एक अनोखा कमाल हुआ था। एक ऐसा गाना रिलीज हुआ था जिसमें कोई बोल नहीं थे और वो आज तक सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है।

आपने भी सुना है ये गाना

हम बात कर रहे हैं मशहूर डायरेक्टर अनुराग कश्यप की कल्ट क्लासिक फिल्म 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' के बैकग्राउंड ट्रैक की। ये गाना भले ही साल 2012 में आया था, लेकिन इंस्टाग्राम रील्स से लेकर मीम पेजेस तक, इस ट्रैक का क्रेज आज भी सिर चढ़कर बोल रहा है। इस तरह के गानों को 'गीबरिश' गाना कहा जाता है, जिसका सीधा मतलब होता है 'बेमतलब की आवाजें'।

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रील्स में आज भी यूज होता है ये गाना

इस गाने की सबसे मजेदार बात ये है कि अगर आप इंटरनेट पर इसके लिरिक्स ढूंढने निकलेंगे, तो आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा। पूरे गाने में सिर्फ 'तैं तैं, टू टू, टी टी, तान तान' जैसी रैंडम और बेमतलब की आवाजें सुनाई देती हैं। इसके बावजूद, जब ये गाना सिनेमाघरों में गूंजा, तो दर्शकों के रोंगटे खड़े हो गए। फिल्म में जब भी गैंगस्टर्स का टशन, गोलियों की तड़तड़ाहट और देसी ड्रामा दिखाना होता था, तब ये बैकग्राउंड म्यूजिक, सीन में जान फूंक देता था।

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इस गाने के लिरिक्स

तैं तैं तैं तैं तैं तैं

तैं ने नाने टोटे ना ने

ती ती ती ती ता आ अ

तैं तैं तैं तैं

तैं ने नाने टोटे ना ने

ती ती ती ती ता आ अ

तैं तैं तो तो ते ती ती ती ता

तैं तैं तो तो ते ती ती ती ता

तैं तैं तैं

तैं तैं तैं

तैं तैं तैं

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के के को को के काकी के काका

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के के के के को को का को - 3

कण कण कण कण कण का

के के को को के काकी के काका

कै के को को के काकी के काका

तैं तैं तैं

तैं तैं तैं

तैं तैं तैं

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स्नेहा खानवलकर ने बनाया था ये गाना

इस गाने के सुपरहिट होने के पीछे की इनसाइड स्टोरी भी बेहद दिलचस्प है। इस ट्रैक को किसी प्रोफेशनल सिंगर ने नहीं गाया है, बल्कि इसे फिल्म की म्यूजिक डायरेक्टर स्नेहा खानवलकर ने खुद अपनी आवाज दी थी। कहा जाता है कि स्नेहा सिर्फ बीट्स को चेक करने के लिए अपनी आवाज में एक 'रफ डमी ट्रैक' रिकॉर्ड कर रही थीं। लेकिन जब अनुराग कश्यप ने इस डमी को सुना, तो उन्हें इस रॉ और क्रेजी आवाज में वासेपुर का असली मिजाज नजर आ गया। उन्होंने तुरंत फैसला किया कि इस गाने के लिए कोई नया सिंगर नहीं आएगा और इसी रफ रिकॉर्डिंग को फाइनल ट्रैक माना जाएगा।

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यहां सुनिए पूरा गाना

आज भी कर रहा है ट्रेंड

रिलीज के इतने सालों बाद भी ये गाना डिजिटल दुनिया में पूरी तरह अमर हो चुका है। आज भी इंस्टाग्राम रील्स पर जब किसी को कोई मजेदार या अतरंगी हरकत दिखानी हो, दोस्तों का स्वैग दिखाना हो या फिर कोई डार्क-कॉमेडी मीम बनाना हो, तो बैकग्राउंड में यही 'तैं तैं टूं टूं' सुनाई देता है। यह ट्रैक साबित करता है कि संगीत को लोगों के दिलों तक पहुंचने के लिए हमेशा भारी-भरकम शब्दों की जरूरत नहीं होती, कभी-कभी सिर्फ सही बीट और थोड़ा सा पागलपन ही इतिहास रचने के लिए काफी होता है।

Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



खासियत और हुनर (Expertise)

एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।



विजन

वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

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