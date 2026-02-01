'न्यूटन भी नहीं समझा पाएगा कैसे किया', इत्तेफाक से शूट हो गया था यह सीन, अनुराग ने सुनाया किस्सा

संक्षेप: Gangs of Wasseypur: अनुराग कश्यप की फिल्म का एक सीन ऐसा है जिसके बारे में आज तक लोग उनसे पूछते हैं, लेकिन सच यह है कि यह सीन गलती से शूट हो गया था।

साल 2012 में आई फिल्म 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' का एक सीन ऐसा था, जिसके बारे में फिल्ममेकर्स आज तक डायरेक्टर अनुराग कश्यप से पूछते हैं कि उन्होंने इसे कैसे शूट किया। लेकिन सच तो यह है कि अनुराग कश्यप के द्वारा फिल्माया गया यह सीन बिलकुल भी प्लान्ड नहीं था। बल्कि असल में यह उनसे इत्तेफाकन शूट हो गया था। अनुराग कश्यप ने अपनी फिल्म के आखिर में दिखाए गए इस सीन के बारे में एक इंटरव्यू के दौरान बताया था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

न्यूटन भी नहीं समझा पाएगा कैसे किया अनुराग कश्यप ने एक इवेंट में बातचीत के दौरान बताया, "गैंग्स ऑफ वासेपुर में एक सीक्वेंस है जिसके बारे में आज तक फिल्ममेकर्स मुझसे पूछते हैं कि मैंने यह कैसे शूट किया था। सच यह है कि हमने उसे शूट नहीं किया था, वो बस हो गया। इसमें कोई फिजिक्स नहीं थी, कोई गुरुत्वाकर्षण का विज्ञान नहीं है और मुझे नहीं लगता कि न्यूटन भी नहीं समझा पाएगा कि वो सब कैसे हुआ था।"

रास्ते की वजह से हवा में उछली बंदूक अनुराग कश्यप ने बताया, "फिल्म का पहला पार्ट खत्म होता है और वो एक टूटी-फूटी सी सड़क थी। क्योंकि कुछ कंकड़-पत्थर और ऊबड़-खाबड़ रास्ते की वजह से वो बंदूक हवा में उछल गई। इसके बाद हमने उसमें धुएं वाला इफैक्ट डाला और साथ में साउंड जोड़ दिया। इसकी वजह से हमें एक कमाल की एंडिंग मिल गई।" बता दें कि अनुराग कश्यप की फिल्म का यह सीन उनके कुछ सबसे आइकॉनिक सीन्स में से एक बन चुका है।