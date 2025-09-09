Gangs of Wasseypur Kissa Movie Was Written to be Created in One Part Only एक ही पार्ट के लिहाज से लिखी गई थी कहानी, फिर 2 पार्ट में क्यों बनाई गई 'गैंग्स ऑफ वासेपुर'?, Bollywood Hindi News - Hindustan
रियलिटी टीवी शो बिग बॉस का हिस्सा बने राइटर-एक्टर जीशान कादरी ने जब गैंग्स ऑफ वासेपुर की कहानी लिखी तो एक ही फिल्म बनाने के लिहाज से बनाई थी।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानTue, 9 Sep 2025 01:41 PM
साल 2012 में आई फिल्म 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' सुपरहिट रही थी। इस आइकॉनिक हिट मूवी का पहला पार्ट जून में आया और दूसरा अगस्त में। दोनों को ही दर्शकों का बेशुमार प्यार मिला, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पहले यह फिल्म एक ही पार्ट में बनने वाली थी। दोनों ही फिल्मों की कहानी लिखने वाले जीशान कादरी अभी रियलिटी टीवी शो 'बिग बॉस 19' का हिस्सा हैं, उन्होंने एक यूट्यूब वीडियो में बातचीत के दौरान बताया था कि उन्होंने किस तरह निर्देशक अनुराग कश्यप को अप्रोच किया और कैसे उनकी कहानी को 2 पार्ट में बनाने का प्रस्ताव उनके पास आया।

अनुराग कश्यप ने रखी थी यह शर्त

जीशान कादरी ने जोश टॉक्स में बातचीत के दौरान बताया कि उनकी जब अनुराग कश्यप के पहली मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि उनके पास एक कहानी है। जीशान ने बताया अनुराग कश्यप ने उनसे कहानी लिखकर लाने को कहा। अनुराग ने जीशान को अपना नंबर दिया और ऑफिस आने को कहा। अनुराग और जीशान की बातचीत शुरू हुई और निर्देशक कश्यप ने जीशान से साफ कहा था कि अगर कहानी ठीक नहीं लिखी गई तो वह इस पर फिल्म नहीं बनाएंगे। जीशान ने जवाब दिया कि जो कुछ हुआ था वो वैसा का वैसा लिख दूंगा।

दो पार्ट में क्यों बनानी पड़ी फिल्म

जीशान ने बताया कि उन्होंने इतना लिख दिया कि 35 डिस्क भर गए। जव बह वापस अनुराग के पास गए तो वह एक फिल्म की स्क्रीनिंग में जा रहे थे। लौटने पर अनुराग कश्यप ने जीशान से कहा कि यार यह एक फिल्म तो नहीं बन पाएगी। अनुराग कश्यप ने कहा कि यह 2-3 फिल्म की कहानी है। अनुराग कश्यप ने जीशान को समझाया कि वह इस कहानी को 2 पार्ट में बनाएंगे। इस तरह धीरे-धीरे अनुराग कश्यप के निर्देशन में वो कहानी फिल्म बनी जिसको जीशान कादरी ने लिखा था। लेकिन कहानी बड़ी होने के चलते मेकर्स ने इसे दो पार्ट में बनाया।

