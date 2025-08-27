गणपति बप्पा के बिना शिल्पा शेट्टी को घर लगा अधूरा, शेयर किया पिछले साल के सेलिब्रेशन का वीडियो

बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी हर साल गणपति का स्वागत अपने घर पर करती हैं। लेकिन इस बार परिवार में किसी की डेथ की वजह ये हो नहीं सका। इसलिए शिल्पा ने इस साल बप्पा के बिना पाने घर को अधूरा बताया है।

आज देशभर में गणेश चतुर्थी की धूम है। बॉलीवुड के कई सितारे इस बार बप्पा को अपने घर ले आए हैं। लेकिन इस बीच शिल्पा शेट्टी उदास हैं। दरअसल, शिल्पा हर साल धूम-धाम से गणपति बप्पा को अपने घर लाती हैं और पूरे 11 दिनों तक पूरे भक्ति-भाव से उनकी पूजा-अर्चना करती हैं। लेकिन इस बार परिवार में किसी के निधन की वजह से वो गणपति बप्पा को घर नहीं ला पाई हैं। इस बीच शिल्पा ने अपनी गणपति पूजा का पुराना वीडियो शेयर कर बप्पा को याद किया है।

बप्पा के बिना अधूरा है घर एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो अपने दोनों बच्चों और पति राज कुंद्रा के साथ घर में विराजे गणपति के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हैं। शिल्पा ने अपने इस वीडियो के कैप्शन में बप्पा के बिना घर अधूरा बताया। उन्होंने लिखा, “आपके बिना घर अधूरा लग रहा है। लेकिन दिल आपके आशीर्वाद से भरा हुआ है।”

रिएक्शन इस पोस्ट पर यूजर्स ने उन्हें सच्चा भक्त बताया है। वहीं एक यूजर ने कहा कि वो अगले साल इस त्योहार को धूम-धाम से सेलिब्रेट करेंगी। एक यूजर ने लिखा कि वो इस आल गणेश चतुर्थी पर उनक डांस याद कर रहे हैं।