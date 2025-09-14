मैं शराब या सिगरेट नहीं पीती और...700 करोड़ी फिल्म देने वाली एक्ट्रेस का बॉलीवुड के इनसाइडर्स पर फूटा गुस्सा
अमीषा प्रोफेशनल लाइफ के साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी खूब सुर्खियां बटोरती हैं। इसी बीच अमीषा ने बॉलीवुड के कई मुद्दों पर अपनी राय रखी है। साथ ही एक्ट्रेस ने बॉलीवुड के इनसाइडर्स को लेकर भी बात की।
'कहो ना... प्यार है' से बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने वाली एक्ट्रेस अमीषा पटेल आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं। अमीना ने अपने करियर में कई शानदार फिल्में दी हैं। उनकी फिल्म 'गदर' ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसी गदर मचाई कि सकीना को कभी कोई भूल नहीं सकता। अमीषा प्रोफेशनल लाइफ के साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी खूब सुर्खियां बटोरती हैं। इसी बीच अमीषा ने बॉलीवुड के कई मुद्दों पर अपनी राय रखी है। साथ ही एक्ट्रेस ने बॉलीवुड के इनसाइडर्स को लेकर भी बात की।
'मैं किसी की चापलूसी नहीं करूंगी'
अमीषा पटेल ने हाल ही में Zoom को अपना इंटरव्यू दिया। इस दौरान अमीषा ने कहा, 'आखिरकार, दर्शकों को आपसे प्यार करना जरूरी है, चाहे आप किसी भी खेमे से हों। हां, क्योंकि मैं कुछ कैंप्स का हिस्सा नहीं थी, क्योंकि मैं शराब नहीं पीती, सिगरेट नहीं पीती, काम के लिए चापलूसी नहीं करती, मुझे जो भी मिलता है, अपनी योग्यता और मेहनत के दम पर मिलता है, लोग मुझे इसी वजह से पसंद नहीं करते। मैं किसी के आगे पीछे नहीं घूमती। मैं किसी की चापलूसी नहीं करूंगी।'
जब आपका इंडस्ट्री से बॉयफ्रेंड या पति नहीं होता तब...
इस दौरान अमीषा ने 'कहो ना... प्यार है' में करीना कपूर के जाने के बाद खुद की एंट्री को भी याद किया। अमीषा ने कहा, 'करीना ने जब वो फिल्म छोड़ी, तब मुझे मौका मिला। अगर मैं फिल्म इंडस्ट्री से होती तो शायद मैं पहली पसंद होती।' इसके आगे अमीषा ने इंटरव्यू में आउटसाइडर पर अपनी बात रखते हुए कहा, 'यह तब और भी बुरा होता है जब आपका इंडस्ट्री से कोई बॉयफ्रेंड या पति नहीं होता। ये और मुश्किल हो जाता है। जब आप पावर कपल का हिस्सा नहीं होते तो बहुत मुश्किल है। कोई आपके पीछे नहीं होता। कोई वजह नहीं कि लोग आपका सपोर्ट करें क्योंकि आप आउटसाइडर हैं।'
