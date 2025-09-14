मैं शराब या सिगरेट नहीं पीती और...700 करोड़ी फिल्म देने वाली एक्ट्रेस का बॉलीवुड के इनसाइडर्स पर फूटा गुस्सा

अमीषा प्रोफेशनल लाइफ के साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी खूब सुर्खियां बटोरती हैं। इसी बीच अमीषा ने बॉलीवुड के कई मुद्दों पर अपनी राय रखी है। साथ ही एक्ट्रेस ने बॉलीवुड के इनसाइडर्स को लेकर भी बात की।

'मैं किसी की चापलूसी नहीं करूंगी' अमीषा पटेल ने हाल ही में Zoom को अपना इंटरव्यू दिया। इस दौरान अमीषा ने कहा, 'आखिरकार, दर्शकों को आपसे प्यार करना जरूरी है, चाहे आप किसी भी खेमे से हों। हां, क्योंकि मैं कुछ कैंप्स का हिस्सा नहीं थी, क्योंकि मैं शराब नहीं पीती, सिगरेट नहीं पीती, काम के लिए चापलूसी नहीं करती, मुझे जो भी मिलता है, अपनी योग्यता और मेहनत के दम पर मिलता है, लोग मुझे इसी वजह से पसंद नहीं करते। मैं किसी के आगे पीछे नहीं घूमती। मैं किसी की चापलूसी नहीं करूंगी।'