गब्बर अमजद खान के बेटे शादाब खान ने धुरंधर के इस बड़े रोल के लिए दिया था ऑडिशन, इसलिए हुए रिजेक्ट

गब्बर अमजद खान के बेटे शादाब खान ने धुरंधर के इस बड़े रोल के लिए दिया था ऑडिशन, इसलिए हुए रिजेक्ट
बॉलीवुड एक्टर अमजद खान के बेटे शादाब फिल्मों में कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। लेकिन अब उन्होंने बताया कि उन्होंने रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर के लिए ऑडिशन दिया था। लेकिन इस वजह से ये बड़ा रोल उनके साथ से निकल गया।
बॉलीवुड के गब्बर अमजद खान के बेटे शादाब खान को आपने कुछ फिल्मों और वेब सीरीज में देखा होगा। शादाब ने अपने करियर की शुरुआत रानी मुखर्जी के साथ फिल्म राजा की आएगी बारात से की थी। अब हाल में अपने एक इंटरव्यू के लिए खबरों में बने हुए हैं। शादाब ने बताया कि उन्होंने ब्लॉकबस्टर फिल्म धुरंधर के लिए ऑडिशन दिया था। लेकिन कुछ वजह के चलते उनके साथ से इतनी बड़ी फिल्म निकल गई। ये धुरंधर में एक बड़ा रोल था।
धुरंधर के लिए शादाब ने दिया था ऑडिशन
शादाब खान ने हाल इ विकी लालवानी को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने रणवीर सिंह स्टारर फिल्म धुरंधर के बहुत ही बड़े रोल के लिए ऑडिशन दिया था, लेकिन वो उस रोल में शारीरिक रूप से फिट नहीं थे इसलिए फिल्म उनके साथ से निकल गई। उन्होंने बताया कि मुकेश छाबड़ा की कंपनी से उन्हें एक बहुत ही सॉलिड रोल के लिए फोन आया था। उन्होंने ऑडिशन दिया जो बहुत सही रहा। लेकिन बाद में उन्हें इस रोल के लिए रिजेक्ट कर दिया। शादाब ने बताया कि उनकी फिजिकैलिटी उस रोल के हिसाब से नहीं थी। बाद में वो रोल किसी दूसरे एक्टर ने किया। हालांकि, शादाब ने उस किरदार का नाम बताने से मना कर दिया।
शोले की नहीं की जा सकती तुलना
इस इंटरव्यू में जब शादाब से पूछा गया कि क्या अब भी शोले ही इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म है। इसके जवाब में शादाब ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि शोले इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म है । उस समय की बड़ी कमर्शियल हिट थी। इसके साथ ही पॉपुलर कल्चर की एक बड़ी फिल्म। शादाब ने कहा कि आज के समय में बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्में बन रही हैं। ये फिल्में हजारों करोड़ कमा रही हैं। और इसका पूरा क्रेडिट फिल्म मेकर्स को जाता है। लेकिन शोले अब भी आइकॉनिक है। क्योंकि वो पिछले 50 सालों से उस जगह पर बनी हुई है। ये थोड़ी अलग बात है।
शोले आज भी है नंबर 1
शादाब ने ये भी बताया कि शोले की पॉपुलैरिटी बॉक्स ऑफिस नंबर से ऊपर है। अगर कोई फिल्म 50 सालों तक इस तरह से सेलिब्रेट और याद की जा सकती है तो ऐसी फिल्मों की तुलना की जा सकती है। लेकिन अभी नहीं। शादाब ने फिल्म धुरंधर की तारीफ की। लेकिन उसकी तुलना शोले से करने को गलत बताया।
बता दें, शादाब खान को फिल्म राजा की आएगी बारात में रानी मुखर्जी के पति के किरदार में देखा गया था कुछ साल पहले शादाब को स्कैम 1992 में अजय केडिया के किरदार में देखा गया था।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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