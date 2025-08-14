FWICE Seeks Clarification From Badshah Over Upcoming Music Tour Being Allegedly Sponsored By Pakistan Company बादशाह के डलास कॉन्सर्ट में क्या लगा पाकिस्तानी कंपनी का पैसा? सिंगर को देनी होगी सफाई, Bollywood Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडFWICE Seeks Clarification From Badshah Over Upcoming Music Tour Being Allegedly Sponsored By Pakistan Company

बादशाह के डलास कॉन्सर्ट में क्या लगा पाकिस्तानी कंपनी का पैसा? सिंगर को देनी होगी सफाई

सिंगर बादशाह के अपकमिंग कॉन्सर्ट से पहले उनके सामने एक नई मुश्किल आ गई है। ऐसी रिपोर्ट्स आ रही थीं कि उनके इस कॉन्सर्ट में पाकिस्तानी कंपनी का पैसा लगा है और अब इस बीच फिल्म संस्था फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज ने सिंगर को लेटर लिखकर सफाई देने को कहा है।

Sushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तानThu, 14 Aug 2025 10:36 AM
share Share
Follow Us on
बादशाह के डलास कॉन्सर्ट में क्या लगा पाकिस्तानी कंपनी का पैसा? सिंगर को देनी होगी सफाई

सिंगर बादशाह एक मुश्किल में फंस गए हैं। फिल्म संस्था फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (FWICE) ने बादशाह को एक लेटर जारी किया है। इस लेटर में बादशाह से उनके अपकमिंग कॉन्सर्ट को लेकर सफाई मांगी है क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि इस कॉन्सर्ट को जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वो पाकिस्तानी नेशनल कंपनी है।

बता दें कि ऐसा दावा किया जा रहा है कि एक पाकिस्तानी कंपनी इस कॉन्सर्ट को स्पॉन्सर कर रही है।

क्या लिखा है लेटर में

लेटर में लिखा है, ‘जैसा कि आप जानते हैं कि फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (एफडब्ल्यूआईसीई) ने भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के सभी आर्टिस्ट और टेक्नीशियन को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है कि वे पाकिस्तानी नागरिकों या पाकिस्तान से जुड़े संगठनों के साथ किसी भी प्रोफेशनल कोलैब्रेशन या इंस्ट्रक्शन में शामिल होने से बचें।’

लेटर में आगे लिखा है, ‘ये ऑर्डर सीमा पार से भारत के खिलाफ जारी आतंकवाद गतिविधियों के कारण लागू किए गए थे। यह घटना हिंसा की एक दर्दनाक याद दिलाती है और ऐसे अपराधियों और उनके समर्थकों के खिलाफ हमारी एकजुटता के महत्व को सिखाती है। इसे देखते हुए, हम आपसे इस इवेंट और ऑग्रेनाइजेशन के साथ अपने असोसिएशन के बारे में जल्द सफाई दें। हमें विश्वास है कि एक सम्मानित भारतीय कलाकार के रूप में आप राष्ट्र की भावनाओं और FWICE एवं भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे।’

जल्द जवाब की मांग

लेटर के एंड में लिखा है, 'हम आपके जल्द जवाब की सराहना करेंगे, ताकि हम अपने नियमों के अनुसार जरूरी कदम उठा सकें।'

Badshah

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।