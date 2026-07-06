Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

'सिर्फ पैसों के लिए फिल्म नहीं करनी चाहिए', दिलजीत के विवादित फिल्में चुनने पर FWICE का तंज

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

फिल्म सतलुज को ओटीटी से हटाए जाने और इसमें दिलजीत दोसांझ समेत अन्य एक्टर्स के काम करने को लेकर अब FWICE के चेयरमैन बीएन तिवारी ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है।

'सिर्फ पैसों के लिए फिल्म नहीं करनी चाहिए', दिलजीत के विवादित फिल्में चुनने पर FWICE का तंज

फिल्म 'सतलुज' को OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 से हटाए जाने को लेकर अब FWICE के अध्यक्ष बीएन तिवारी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। फिल्म के कॉन्टेंट और इसको अचानक हटाए जाने के अलावा बीएन तिवारी ने दिलजीत दोसांझ के इस फिल्म में काम करने को लेकर भी रिएक्शन दिया है। तिवारी ने कहा कि एक्टर्स को अपने प्रोजेक्ट चुनते वक्त उनके ऑडियंस पर पड़ने वाले असर के बारे में सोचना चाहिए। FWICE चेयरमैन ने बिना दिलजीत दोसांझ का नाम लिए कहा कि सिर्फ पैसों को ध्यान में रखकर प्रोजेक्ट साइन नहीं करने चाहिए।

'अगर कोई चीज माहौल खराब कर सकती है तो..'

बीएन तिवारी ने समाचार एजेंसी के साथ बातचीत में कहा, "दरअसल अगर कोई चीज समाज में माहौल खराब कर सकती है तो ऐसी चीजों की समीक्षा सावधानीपूर्व की जानी चाहिए। सिनेमा मनोरंजन के लिए होता है और इसमें कुछ जानकारी भी होती है, लेकिन अगर सेंसर बोर्ड इसमें बार-बार कमियां निकालता है या सरकार दखल देती है तो मतलब है कि इसमें ऐसी चीजें थीं जो पब्लिक स्क्रीनिंग के लिए ठीक नहीं थीं।" अब सवाल यह उठता है कि जब फिल्म सेंसर बोर्ड से गुजर चुकी थी तो फिर CBFC के रिव्यू करने के बाद भी यह मुद्दा क्यों उठा?

ये भी पढ़ें:भारी बरसात में भी जारी है शूटिंग, करिश्मा कपूर ने शेयर किया सेट से वीडियो

सेंसर बोर्ड से निकलने के बाद भी क्यों उठा मुद्दा?

बीएन तिवारी ने इस बारे में कहा, "भले ही फिल्म सेंसरशिप पास कर चुकी हो, और बाद में सरकार को लगे कि इससे गलत सूचना फैल सकती है, या सामाजिक सद्भाव बिगड़ सकता है, या फिर हानिकारक तत्वों द्वारा इस फिल्म का उपयोग किया जा सकता है, तो कायदे में ऐसी फिल्मों को तभी रोक देना चाहिए। अगर फिल्म को सेंसर से गुजरने के दौरान कई कट लगाए गए थे, तो फिर इसे या तो तभी पास कर देना चाहिए था, या फिर वहीं पर रोक देना चाहिए था।" दिलजीत दोसांझ के इस फिल्म में काम करने पर भी FWICE चेयरमैन ने रिएक्शन दिया।

ये भी पढ़ें:सुनीता आहूजा ने शिल्पा शिंदे को जमकर लताड़ा, पब्लिक बोली- उसकी औकात दिखा दी मैम

'सिर्फ पैसों के लिए फिल्म नहीं करनी चाहिए'

बीएन तिवारी ने इस बारे में कहा कि मुझे बहुत हैरानी होती है कि दिलजीत दोसांझ विवादित विषय ही क्यों चुनते हैं? उन्हें ऐसे फैसलों के असर को समझना चाहिए। वह पंजाब के सुपरस्टार हैं और उन्हें सोच-समझकर फैसला लेना चाहिए, ताकि उनकी छवि पर कोई दाग न लगे। बीएन तिवारी ने कहा कि एक्टर्स को फिल्म चुनते वक्त बहुत सावधानी बरतनी चाहिए और देश को प्राथमिकता देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि एक्टर्स को सिर्फ पैसों के लिए काम नहीं करना चाहिए। बता दें कि फिल्म सतलुज सच्ची घटनाओं पर आधारित है और इसे ZEE5 पर रिलीज किए जाने के महज 2 दिन बाद हटा लिया गया।

ये भी पढ़ें:अब वायरल हो रहा सतलुज मूवी का यह सीन, सोशल मीडिया पर दो धड़ों में बंटे लोग
Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar

परिचय और अनुभव

पुनीत पाराशर को मनोरंजन जगत में पत्रकारिता का 10 साल से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2021 से वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और बीते एक दशक में कंटेंट की दुनिया को बहुत करीब से बदलते हुए देखा है। इस दौरान उन्होंने मनोरंजन जगत पर पैनी नजर रखते हुए यूनिक फीचर खबरों, रियल टाइम कंटेंट और ब्रेकिंग स्टोरीज का सराहनीय कवरेज किया है।


पुनीत 'लाइव हिन्दुस्तान' की एंटरटेनमेंट टीम का अहम हिस्सा हैं और कंटेंट स्ट्रेटेजी के साथ-साथ साइट को क्वालिटी कंटेंट देने में विशेष भूमिका निभा रहे हैं।


करियर का सफर

पुनीत पाराशर ने अपने एक दशक लंबे करियर में देश के सबसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है। 'लाइव हिन्दुस्तान' से जुड़ने से पहले वह आज तक (Aaj Tak), जी न्यूज (Zee News), जनसत्ता (Jansatta) और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डिजिटल मीडिया में लंबे अनुभव की वजह से उन्हें खबरों की बारीकियों और पाठकों की नब्ज की बेहतरीन समझ है।


एंटरटेनमेंट और विजन

मनोरंजन की दुनिया, खासतौर पर बॉलीवुड और टीवी पर पुनीत की मजबूत पकड़ है। वह खबरों को केवल रिपोर्ट ही नहीं करते, बल्कि उनका सटीक विश्लेषण भी करते हैं। उनका विजन मनोरंजन गलियारों के गॉसिप्स के साथ-साथ फैक्ट्स से भरी दिलचस्प खबरें पाठकों तक पहुंचाना है, जिससे लाइव हिन्दुस्तान के कंटेंट पर पाठकों का भरोसा बना रहे।


विशेषज्ञता

बॉलीवुड और टीवी: फिल्मों और टीवी शोज की रियल टाइम खबरें और फीचर्स
एक्सप्लेनर्स: मनोरंजन जगत में पर्दे के पीछे की कहानियां और टेक्निकल एक्सप्लेनर्स
ब्रेकिंग न्यूज: मनोरंजन जगत की हर छोटी-बड़ी हलचल पर पैनी नजर
डिजिटल ट्रेंड्स: वायरल कंटेंट और सोशल मीडिया ट्रेंड्स के आधार पर स्टोरी टेलिंग

और पढ़ें
Diljit Dosanjh

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।