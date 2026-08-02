Friendship Day Special:जानिए सलमान खान को क्यों कहा जाता है 'यारों का यार', पढ़िए ये 5 कारण

Friendship Day Special:जानिए सलमान खान को क्यों कहा जाता है 'यारों का यार', पढ़िए ये 5 कारण
बॉलीवुड एक्टर सलमान खान अपनी दोस्ती निभाने के लिए तारीफें बटोरते हैं। कुछ खास वजहों के चलते उन्हें यारों का यार कहा जाता है। आज फ्रेंडशिप डे के मौके पर जानिए आखिर क्यों सलमान खान अपनी दोस्ती के लिए खबरों में बने रहते हैं।
बॉलीवुड के दबंग सलमान खान को इंडस्ट्री में यारों का यार कहा जाता है। एक्टर ने अपने बचपन के दोस्तों से लेकर फिल्म जगत के सितारों के साथ हमेशा अपनी दोस्ती निभाई है। एक्टर ने कहा था कि उनके बचपन के दोस्त अब तक उनके साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने किसी को अपनी कंपनी का CEO बनाया हुआ है तो कोई उनके साथ सालों से काम कर रहा है। लेकिन सलमान की दोस्ती की मिसाल यहीं नहीं थमती है। उन्होंने अपनी दोस्ती निभाने लिए बहुत कुछ ऐसा किया है कि वो अब यारों के यार कहलाए जाते हैं। वैसे तो दोस्ती के अंदर अभूत कुछ आता है लेकिन ये 5 खास कारण हैं कि सलमान अपनी दोस्ती जी जान से निभाते हैं।
सलमान ने फीस की कम
आपने हाल में सुना होगा कि सलमान खान ने अपनी 120 करोड़ की फीस को एक फिल्म के लिए करीब आधा कर दिया है। वो इस समय साउथ के मेकर्स के साथ फिल्म SVC 63 में काम कर रहे हैं। इस फिल्म के एक और प्रोड्यूसर हैं रफी काजी भी हैं। इन्हीं की वजह से दबंग खान इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बने हैं। रफी के साथ अपनी दोस्ती निभाते हुए एक्टर ने अपनी फीस से 50 करोड़ रुपए कम कर दिए और अब वो 70 करोड़ रुपए में ही फिल्म कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने अपने कई डायरेक्टर दोस्तों के लिए उनकी फिल्मों में काम किया, कुछ से कम पैसे लिए तो किसी के लिए फ्री में काम किया।
सलमान खान का फिल्मों में कैमियो
सलमान खान को अक्सर कई फिल्मों में एक छोटे रोल में देखा होगा। हाल में रितेश देशमुख की फिल्म राजा शिवाजी में सलमान खान ने कैमियो किया था। इससे पहले शाहरुख खान के लिए फिल्म जीरो और पठान में भी नजर आए थे। डेविड धवन से दोस्ती के लिए उन्होंने उनके बेटे वरुण धवन की फिल्म बेबी जॉन में भी एक छोटा किरदार निभाया था।
दोस्तों के बच्चों को अपने प्रोडक्शन में किया लॉन्च
सलमान खान ने अपने दोस्ती के लिए दोस्तों के बच्चों को भी फिल्मों में ब्रेक दिया। जिनपर कोई पैसा नहीं लगा रहा था उनके लिए सलमान ने फिल्म बनाई। आदित्य पंचोली के बेटे सूरज पंचोली पर जिया खान सुसाइड केस चल रहा था। ऐसे में उन्हें सूरज को फिल्मों में काम नहीं मिल रहा था। सलमान ने अपने प्रोडक्शन में फिल्म हीरो बनाई और सूरज को हीरो चुना। इसी फिल्म में उन्होंने सुनील शेट्टी की बेटी अथिया शेट्टी को भी लॉन्च किया था। इसके अलावा मोहनीश बहल की बेटी प्रनुतन और जहीर इकबाल को भी वो फिल्मों में लाए थे। फिल्म नोटबुक में एक्टर ने लॉन्च किया। हालांकि, ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली।
सलमान खान ने दोस्तों को दिया फिल्मों और प्रोडक्शन में काम
सलमान खान और उनके जिगरी दोस्त नदीम कुरैशी को कंपनी में काम दिया हुआ है। इसके अलावा एक्टर शरमन जोशी को अपनी फिल्म सिकंदर में रोल दिया था। एक्टर शहजाद खान ने बताया था कि कैसे सलमान ने उनके साथ सालों पुरानी दोस्ती निभाई और उन्हें काम के लिए डायरेक्टर्स के पास भेजा था।
दोस्तों को दिए महंगे गिफ्ट्स
सलमान खान और बिपाशा बसु के बीच अच्छी दोस्ती रही है। सलमान ने अपनी इस दोस्त के लिए अपने ब्रांड बीइंग ह्यूमन का एक लॉकेट बनवाया था। इसके अलावा ऐसी भी रिपोर्ट्स आई थीं कि एक्टर ने कटरीना कैफ को लक्ज़री कार गिफ्ट की थी।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।
एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
मूवी और OTT रिव्यू
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और ट्रेड एनालिसिस
बॉलीवुड न्यूज, साउथ सिनेमा और टीवी इंडस्ट्री
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
वीडियो स्क्रिप्टिंग और एंकरिंग
ब्रेकिंग और ट्रेंडिंग एंटरटेनमेंट न्यूज़
डिजिटल ऑडियंस इनसाइट्स और कंटेंट स्ट्रैटेजी