फ्रेंड्स के देसी वर्जन मेंAI ने कंगना को बनाया फीबी, रणबीर बने रॉस, ये एक्ट्रेस बनी मोनिका, वायरल हुआ वीडियो

संक्षेप:

अमेरिकन टीवी सीरीज फ्रेंड्स का देसी AI वर्जन वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में रणबीर कपूर को रॉस बने देखा जा सकता है। कंगना बनीं हैं फीबी, प्रियंका को दिया गया सबसे पॉपुलर करैक्टर, जानिए कौन सी एक्ट्रेस बनी है मोनिका गेलर?

Jan 19, 2026 10:01 am IST
अमेरिकन टीवी सीरीज फ्रेंड्स ने दुनिया भर में पहचान बनाई है। सालों से ये सीरीज ऑडियंस के बीच पॉपुलर है। इस टीवी सीरीज के किरदार मोनिका गेलर,रैचल ग्रीन, रॉस गेलर, चैंडलर बिंग, फीबी बुफे, जोई ट्रिबियानी दुनियाभर में मशहूर हो गए। लेकिन क्या आपने सोचा है अगर ये टीवी सीरीज भारत में बनी होती तो बॉलीवुड का कौन सा एक्टर क्या किरदार निभाता? अब AI के जमाने में सिर्फ दिल को तसल्ली देने के लिए एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में बॉलीवुड एक्टर्स को फ्रेंड्स के किरदारों में देखा जा सकता है।

फ्रेंड्स का देसी वर्जन मित्रों

अभिषेक प्रभु नाम के एक इंस्टाग्राम यूजर ने एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर को रॉस गेलर के किरदार में देखा जा सकता है। कंगना रनौत बनीं हैं फीबी, प्रियंका चोपड़ा को रैचल बनाया गया है, आमिर खान जोई, वरुण धवन को चैंडलर का किरदार दिया गया और करीना कपूर बनीं हैं मोनिका। इस भारतीय फ्रेंड्स वर्जन को मित्रों नाम दिया गया है।

यूजर्स रिएक्शन

फ्रेंड्स के देसी वर्जन मित्रों के इस AI जनरेटेड वीडियो को देखने के बाद फैंस कास्टिंग से खुश नजर आ रहे हैं। एक यूजर ने लिखा रणबीर, रॉस के रोल में शानदार लग रहे हैं। वहीं एक यूजर ने लिखा मोनिका के लिए करीना की परफेक्ट कास्टिंग होती। एक यूजर ने लिखा है AI का सबसे बेस्ट वीडियो यही है। अन्य यूजर ने लिखा कि मैं यहां अर्जुन कपूर को भी देखना चाहता था। अन्य यूजर ने लिखा कंगना सबसे सही हैं।

AI वीडियो हो रहे हैं वायरल

बता दें, AI से बने इस वीडियो को पसंद किया जा रहा है। हाल में एक AI वीडियो वायरल हुआ था जिसमें अमिताभ बच्चन को धुरंधर बने दिखा गया था। विनोद खन्ना को बनाया गया था धुरंधर का रहमान डकैत। सोशल मीडिया पर बॉलीवुड एक्टर का AI वर्जन वायरल हो रहा है।

