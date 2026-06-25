New Release: 26 जून के दिन लगेगा मेला, ओटीटी और थिएटर्स में रिलीज हो रही हैं कई सारी फिल्में-सीरीज
Friday Release: ओटीटी और थिएटर्स में इस शुक्रवार कई सारी फिल्में और सीरीज रिलीज हो रही हैं। इस लिस्ट में इन फिल्मों और सीरीज का नाम, जॉनर, लीड एक्टर्स, कहानी और डायरेक्टर की डिटेल दी गई है।
26 जून 2026 यानी शुक्रवार के दिन कई सारी फिल्में और सीरीज रिलीज हो रही है। अगर आप इस वीकेंड फिल्में और सीरीज देखने का प्लान बना रहे हैं तो ये लिस्ट आपके काम आ सकती है। इस लिस्ट में उन फिल्मों के बारे में भी जानकारी दी गई है जो शुक्रवार के दिन थिएटर्स में आने वाली हैं और उनके बारे में भी जो ओटीटी पर दस्तक देने वाली हैं।
थिएटर रिलीज
वेलकम टू द जंगल
एक्टर्स: अक्षय कुमार, दिशा पाटनी, सुनील शेट्टी, अरशद वारसी, रवीना टंडन, जैकलीन फर्नांडिस और परेश रावल
डायरेक्टर: अहमद खान
जॉनर: कॉमेडी और एक्शन
भाषा: हिंदी
कहानी: 'वेलकम टू द जंगल' एक एडवेंचर-कॉमेडी फिल्म है, जहां पुलिस और अपराधियों सहित कई अजीबोगरीब किरदार एक घने जंगल में फंस जाते हैं।
नव्या चक्र
एक्टर्स: तुषार कावले, क्षितिज पवार, प्रतीक्षा सिंह आदि
डायरेक्टर: अमित दीक्षित
जॉनर: सस्पेंस और क्राइम थ्रिलर
भाषा: हिंदी
कहानी: एक साथ कई राज्यों में एक के बाद एक खौफनाक मर्डर होने लगते हैं। सबसे हैरान करने वाली बात ये होती है कि कातिलों का अपने शिकार से कोई नाता नहीं होता और जुर्म करने के बाद उन्हें खुद याद नहीं रहता कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। पुलिस इस अजीब गुत्थी को सुलझाने में परेशान है।
ओटीटी रिलीज
परफेक्ट फैमिली
एक्टर्स: नेहा धूपिया, मनोज, सीमा पाहवा और पंकज त्रिपाठी
डायरेक्टर: सचिन पाठक
जॉनर: ड्रामा-कॉमेडी
ओटीटी: सोनीलिव
कहानी: ये सीरीज आज के दौर के परिवारों के आपसी रिश्तों, मानसिक स्वास्थ्य और थेरेपी की अहमियत को दिखाती है। कहानी करकारिया परिवार के एक बच्चे के ट्रॉमा से शुरू होती है, जिसके बाद पूरा परिवार फैमिली थेरेपी के लिए जाता है और फिर अपने कड़वे रिश्तों का सच समझने लगता है।
अलायंस
एक्टर्स (होस्ट): कुणाल खेमू
जॉनर: रिएलिटी टीवी शो
ओटीटी: अमेजन प्राइम वीडियो
कहानी: ये प्राइम वीडियो की पहली डेली रिएलिटी सीरीज है, जो पूरी तरह से 'भरोसे और धोखे' के खेल पर टिकी है। एक हाई-टेक अंडरग्राउंड फैसिलिटी में 16 कंटेस्टेंट्स 8 जोड़ियों में हिस्सा लेते हैं। यहां ट्विस्ट ये है कि कोई भी पार्टनरशिप हमेशा के लिए नहीं रहने वाली है।
बाहुबली: द टॉर्चबियरर
एक्टर्स: प्रभास, राणा दग्गुबाती
डायरेक्टर: एस एस राजामौली
जॉनर: डॉक्यूमेंट्री स्पेशल
ओटीटी: नेटफ्लिक्स
कहानी: ये एक स्पेशल डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जो दर्शकों को मशहूर डायरेक्टर एस.एस. राजामौली की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'बाहुबली' के बनने के पीछे की कहानी दिखाएगी। साथ ही ये भी बताएगी कि इस फिल्म ने भारतीय सिनेमा के इतिहास को कैसे बदल कर रख दिया।
लिटिल ब्रदर
एक्टर्स: जॉन सीना और एरिक आंद्रे
डायरेक्टर: मैट स्पाइसर
जॉनर: कॉमेडी
ओटीटी: नेटफ्लिक्स
कहानी: ये हॉलीवुड फिल्म दो किरदारों के बीच की अजीबो-गरीब पारिवारिक जिम्मेदारियों और अफरा-तफरी पर आधारित है। एक पारिवारिक मिलन देखते ही देखते बेहद अजीब, मजेदार और अनकंट्रोल हालातों में बदल जाता है।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
करियर का सफर
वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।
पढ़ाई-लिखाई (Education)
वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।
खासियत और हुनर (Expertise)
एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।
विजन
वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।और पढ़ें
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