Friday Release: 12 जून को थिएटर्स में रिलीज होंगी 8 धमाकेदार फिल्म, डर और एक्शन से भरा होगा पूरा हफ्ता, दखें पूरी लिस्ट

शुक्रवार को थिएटर में एक दो नहीं बल्कि 8 नई फिल्में रिलीज होने वाली हैं। आपके पास इस बार फिल्मों को लेकर कई ऑप्शन हैं। थिएटर में एक्शन से लेकर कॉमेडी, हॉरर और थ्रिलर से भरपूर फिल्में आपके मनोरंजन के लिए तैयार हैं।

मूवी लवर्स के लिए शुक्रवार का दिन बेहद खास होता है और वो इस दिन का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार करते हैं। ऐसे में अब शुक्रवार आने वाला है और इसी के साथ थिएटर में एक दो नहीं बल्कि 8 नई फिल्में रिलीज होने वाली हैं। आपके पास इस बार फिल्मों को लेकर कई ऑप्शन हैं। थिएटर में एक्शन से लेकर कॉमेडी, हॉरर और थ्रिलर से भरपूर फिल्में आपके मनोरंजन के लिए तैयार हैं। तो चलिए देखते हैं इन 12 फिल्मों की पूरी लिस्ट...

भारत भाग्य विधाता कंगना रनौत की 'भारत भाग्‍य विधाता' को लेकर दर्शकों के बीच काफी एक्साइटमेंट बनी हुई है। इस फिल्म के रिलीज का हर किसी के बेसब्री से इंतजार था। ये फिल्म नर्सों पर बनी है। मूवी में 26/11 के मुंबई आतंकी हमलों के दौरान नर्सों ने जो हिम्मत दिखाई थी उस पर बेस्ड है। मनोज तापड़िया के डायरेक्शन में बनी इस फिल्‍म में कंगना रनौत के साथ गिरिजा ओक, स्मिता तांबे, अमृता नामदेव, ईशा डे भी हैं। ये फिल्म कल यानी 12 जून को थिएटर रिलीज होगी।

मैं वापस आऊंगा इम्तियाज अली के डायरेक्शन में बनी 'मैं वापस आऊंगा ' एक पीरियड रोमांटिक ड्रामा फिल्‍म है। इस मूवी में दिलजीत दोसांझ, वेदांग रैना और शर्वरी वाघ के अलावा नसीरुद्दीन शाह भी हैं। 'हाईवे', 'रॉकस्टार' और 'जब वी मेट' जैसी फिल्में देने वाले इम्तियाज अली इस बार फिर से एक नई कहानी के साथ आ रहे हैं। ये फिल्म कल यानी 12 जून को थिएटर रिलीज होगी।

गवर्नर लिस्ट में मनोज बाजपेयी की 'गर्वनर' भी शामिल है। इसे चिन्मय डी. मंडलेकर ने डायरेक्‍ट किया है। विपुल शाह 'गवर्नर' के प्रोड्यूसर हैं। मूवी में मनोज बाजपेयी के साथ एक्ट्रेस अदा शर्मा लीड रोल में हैं। यह एक पॉलिटिकल और फाइनेंशियल थ्रिलर फिल्म है। ये मूवी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के पूर्व गवर्नर एस. वेंकिटरमनन के जीवन पर बनी है। वेंकिटरमनन ने 1990-1991 के गंभीर आर्थिक संकट के दौरान भारत को राष्ट्रीय दिवालियापन से बचाने के लिए संघर्ष किया था। ये फिल्म कल यानी 12 जून को थिएटर रिलीज होगी।

हॉन्टेड 3D विक्रम भट्ट अपनी हॉरर फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में विक्रम भट्ट की हॉरर फ्रेंचाइजी की नई फिल्म 'हॉन्टेड 3D' भी इसी शुक्रवार, 12 जून को रिलीज होगी। फिल्म आपको डराने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये फिल्म रेहान नाम के एक रियल एस्टेट एजेंट के बारे में है, जो शिमला में 'ग्लेन मैनर' नाम की प्रॉपर्टी को बेचने जाता है। वहां उसे मीरा नाम की महिला का भूत मिलता है।

द नर्मदा स्टोरी जैघम इमाम की डायरेक्ट की गई 'द नर्मदा स्टोरी' एक क्राइम थ्र‍िलर फिल्‍म है। जैघम इमाम की डायरेक्ट की गई यह मूवी मध्य प्रदेश के इलाके पर आधारित है। कहानी एक आदिवासी महिला की है। फिल्‍म में रघुबीर यादव, मुकेश तिवारी, अंजलि पाटिल और अश्विनी कलसेकर के साथ नर्मदा के लीड रोल में सिमाला प्रसाद हैं। ये फिल्म कल यानी 12 जून को थिएटर रिलीज होगी।

हीर सारा 'हीर सारा' एक बेहद दिलचस्प रोड-ट्रिप पर बेस्ड मूवी है। मूवी में इंदौर की रहने वाली दो लड़कियां अकेले ही एक मोटरसाइकिल लेकर घूमने निकल पड़ती हैं। फिल्म में दोनों लड़कियों के घर से निकलने का मकसद अलग होता है। फिल्म में सारा के रोल में पत्रलेखा हैं। कार्तिक चौधरी के डायरेक्शन में बनी इस फिल्‍म में श्वेता साल्वे, आरिफ जकारिया और निशांक वर्मा भी हैं। ये फिल्म कल यानी 12 जून को थिएटर रिलीज होगी।

डिस्‍क्‍लोजर डे स्‍टीवन स्‍पीलबर्ग के डायरेक्‍शन में बनी 'डिस्‍क्‍लोजर डे' एक साइंस-फ‍िक्शन थ्रिलर है। मूवी में जोश ओ'कॉनर, कॉलिन फर्थ, ईव ह्यूसन और कोलमैन डोमिंगो लीड रोल में हैं। ये फिल्म कल यानी 12 जून को थिएटर रिलीज होगी।