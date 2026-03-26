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27 मार्च के दिन 6 फिल्में और सीरीज ओटीटी पर देंगी दस्तक, लिस्ट देख बना लें वीकेंड का प्लान

Mar 26, 2026 02:19 pm ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
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Upcoming Movies and Series: आपके वीकेंड का मजा दोगुना हो जाएगा। इस शुक्रवार ओटीटी पर 6 फिल्में और सीरीज रिलीज होने वाली हैं। यहां देखिए लिस्ट।

27 मार्च के दिन 6 फिल्में और सीरीज ओटीटी पर देंगी दस्तक, लिस्ट देख बना लें वीकेंड का प्लान

27 मार्च का दिन ओटीटी लवर्स के लिए खास होने वाला है। इस दिन अलग-अलग जॉनर की फिल्में और सीरीज ओटीटी पर रिलीज होने वाली हैं। अगर आपने ‘धुरंधर 2’ थिएटर में देख ली और आप इस वीकेंड घर पर बैठकर कुछ मजेदार देखना चाहते हैं तो ये लिस्ट आपके लिए है। इस लिस्ट में फिल्म/सीरीज के नाम के साथ-साथ उनका ट्रेलर भी एम्बेड किया है।

काट्टान

ओटीटी - जी5

ये एक इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर है, जिसकी शुरुआत ही काफी शॉकिंग तरीके से होती है। एक पहाड़ी के पास कटा हुआ सिर मिलता है। पुलिस इस केस की जांच शुरू करती है और मुथु नाम के शख्स की जिंदगी के ऐसे राज खुलते हैं, जो काफी चौंकाने वाले होते हैं। इस फिल्म में विजय सेतुपति, मिलिंद सोमन और सुदेव नायर नजर आएंगे।

बीटीएस: द रिटर्न

ओटीटी - नेटफ्लिक्स

अगर आप BTS के फैन हैं तो ये आपके लिए है। इस डॉक्यूमेंट्री में उनकी मिलिट्री सर्विस के बाद की कहानी दिखाई गई है। इसमें उनके नए एल्बम ‘Arirang’ के बनने के पीछे की कहानी भी बताई गई है।

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मर्दानी 3

ओटीटी - नेटफ्लिक्स

रानी मुखर्जी की फिल्म ‘मर्दानी 3’ सिनेमाघरों में धमाल मचाने के बाद अब ओटीटी पर रिलीज होने वाली है। इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस से 76.20 करोड़ रुपये और भारतीय बॉक्स ऑफिस से 51.75 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है।

हाउस ऑफ डेविड सीजन 2

ओटीटी - अमेजन प्राइम वीडियो

इस सीजन में डेविड की कहानी और आगे बढ़ती है। राजा शाऊल का राज कमजोर पड़ता है और सत्ता की लड़ाई तेज होती है।

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फॉर ऑल मैनकाइंड सीजन 5

ओटीटी - एप्पल टीवी+

ये कहानी साल 2012 की है। इसमें दिखाया जाता है कि मंगल ग्रह पर इंसानों की कॉलोनी बस चुकी है। लेकिन अब पृथ्वी और मंगल के लोगों के बीच टकराव शुरू हो गया है।

प्रजापाती 2

ओटीटी - जी5

मिथुन चक्रवर्ती और देव एक बार फिर साथ नजर आएंगे। इसकी कहानी एक पिता की है, जो अपने बेटे की दूसरी शादी करवाना चाहता है। वहीं बेटा अपनी जिम्मेदारियों के बीच फंसा हुआ है।

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Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



खासियत और हुनर (Expertise)

एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।



विजन

वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

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