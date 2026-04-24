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New OTT Release: आज ओटीटी पर 7 फिल्में और सीरीज हो गई हैं रिलीज, बना लें वीकेंड पर बिंज वॉच का प्लान

Apr 24, 2026 05:43 am ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
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इस 24 अप्रैल को हर किसी के लिए कुछ न कुछ खास रिलीज जरूर हो रहा है। तो नीचे दी गई लिस्ट देखिए और तय कीजिए की इस वीकेंड आप कौन-सी फिल्म या सीरीज देखना पसंद करेंगे।

New OTT Release: आज ओटीटी पर 7 फिल्में और सीरीज हो गई हैं रिलीज, बना लें वीकेंड पर बिंज वॉच का प्लान

24 अप्रैल का दिन सिनेप्रेमियों के लिए काफी धमाकेदार होने वाला है। आज ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर एक्शन, कॉमेडी, हॉरर और थ्रिलर का जबरदस्त तड़का लगने वाला है। दरअसल, नेटफ्लिक्स, जियोहॉटस्टार, अमेजन प्राइम वीडियो आदि पर बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड और साउथ कोरियन ड्रामा तक, कई सारी फिल्में और सीरीज ने दस्तक देने वाली हैं।

24: द इंडियन अडैप्टेशन

फिल्म या सीरीज - सीरीज

एपिसोड्स - हर शुक्रवार को शो के 8 एपिसोड आएंगे

ओटीटी - जियोहॉटस्टार

एक्टर्स - अनिल कपूर

कहानी - अनिल कपूर एक बार फिर 'जय सिंह राठौड़' के रोल में वापसी कर रहे हैं। इस हाई-ऑक्टेन थ्रिलर सीरीज में अनिल कपूर ATU चीफ बने हैं। उनके कंधे पर देश के होने वाले प्रधानमंत्री की जान बचाने और साथ ही अपनी अगवा हुई बेटी को सही-सलामत वापस लाने की जिम्मेदारी होती है।

हैप्पी राज

फिल्म या सीरीज - फिल्म

ओटीटी - अमेजन प्राइम वीडियो

एक्टर्स - जीवी प्रकाश कुमार, श्री गौरी प्रिया

कहानी - ये फैमिली ड्रामा फिल्म है। कहानी 'हैप्पी' की है, जिसकी लाइफ वैसे तो बढ़िया है, पर अपने पिता के अजीब व्यवहार की वजह से वह लोगों से मिलने-जुलने में कतराता है। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक लड़की के आने से बाप-बेटे का रिश्ता बदल जाता है।

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बैंड मेलम

फिल्म या सीरीज - फिल्म

ओटीटी - जी5

एक्टर्स - हर्ष रोशन और श्रीदेवी अप्पाला

कहानी - इस रोमांटिक ड्रामा फिल्म में बचपन के दो दोस्तों, गिरि और राजी की कहानी दिखाई गई है। गलतफहमियों की वजह से दोनों अलग हो जाते हैं।लड़की पढ़ाई में आगे निकल जाती है और लड़का गांव में बैंड बजाने लगता है। सालों बाद जब वे मिलते हैं, तो उन्हें अपने परिवार और बीते हुए कल का सामना करना पड़ता है।

इफ विशेस कुड किल

फिल्म या सीरीज - सीरीज

ओटीटी - नेटफ्लिक्स

एक्टर्स - जियोन सो-यंग, कांग मी-ना,

कहानी - ये साउथ कोरियन हॉरर सीरीज है। कुछ हाई स्कूल स्टूडेंट्स को 'गिरिगो' नाम का एक रहस्यमयी ऐप मिलता है, जो उनकी हर इच्छा पूरी करता है। लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब हर इच्छा के साथ मौत का खतरा जुड़ा होता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या वे इस श्राप से बच पाएंगे?

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एपेक्स

फिल्म या सीरीज - फिल्म

ओटीटी - नेटफ्लिक्स

एक्टर्स - शार्लीज थेरॉन, टैरन एगर्टन और एरिक बाना

कहानी - हॉलीवुड एक्ट्रेस शार्लीज थेरॉन ने इस फिल्म में 'साशा' का किरदार निभाया है। साशा एक रॉक क्लाइंबर हैं जो अकेले वक्त बिताने के लिए ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में जाती हैं। वहां उनका सामना एक सनकी कातिल (टैरोन एगर्टन) से होता है।

मार्टी सुप्रीम

फिल्म या सीरीज - फिल्म

ओटीटी - अमेजन प्राइम वीडियो

एक्टर्स - टिमोथी शैलेम

कहानी - 1950 के दशक पर आधारित इस फिल्म में टिमोथी चालमेट 'मार्टी मॉसर' बने हैं। मार्टी मॉसर, पिंग-पोंग (टेबल टेनिस) का माहिर खिलाड़ी है। वर्ल्ड चैंपियनशिप से बाहर होने के बाद मार्टी मॉसर, अमीर महिला (ग्विनेथ पाल्ट्रो) की मदद लेता है। यह फिल्म जुनून और उसकी कीमत की कहानी है।

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ग्रीनलैंड 2: माइग्रेशन

फिल्म या सीरीज - फिल्म

ओटीटी - लायन्सगेट प्ले

एक्टर्स - जेरार्ड बटलर

कहानी - इसमें तबाही के 5 साल बाद की कहानी दिखाई गई है। जब जॉन गैरिटी (जेरार्ड बटलर) का बंकर रहने लायक नहीं बचता, तो वह अपने परिवार के साथ बर्फ से ढके यूरोप में एक सुरक्षित जगह की तलाश में निकलता है।

Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



खासियत और हुनर (Expertise)

एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।



विजन

वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

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