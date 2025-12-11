Friday OTT Release: इस फ्राइडे आएगी एंटरटेनमेंट की सुनामी, रिलीज होंगी एक से बढ़कर एक धांसू फिल्में-सीरीज

संक्षेप: शुक्रवार, 12 दिसंबर, 2025 को ओटीटी के एक दो नहीं कई धांसू फिल्में और सीरीज रिलीज होने जा रही हैं। इस लिस्ट में सस्पेंस थ्रिलर से लेकर फैमिली एंटरटेनर और एक्साइटिंग मिस्ट्री-क्राइम तक की फिल्में और सीरीज आने वाली हैं।

Friday OTT Release: ओटीटी लवर्स के लिए ये हफ्ता काफी धमाकेदार होने वाला है। कल यानी शुक्रवार, 12 दिसंबर, 2025 को ओटीटी के एक दो नहीं कई धांसू फिल्में और सीरीज रिलीज होने जा रही हैं। इस लिस्ट में सस्पेंस थ्रिलर से लेकर फैमिली एंटरटेनर और एक्साइटिंग मिस्ट्री-क्राइम तक की फिल्में और सीरीज आने वाली हैं। तो चलिए जानते हैं इस फ्राइडे जियो हॉट स्टार, नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो से लेकर तमाम प्लेटफॉर्म पर कौन-कौन सी फिल्में और सीरीज रिलीज होने वाली हैं।

एफ1 द मूवी - एप्पल टीवी+ इस शुक्रवार को ब्रैड पिट की स्पोर्ट्स फिल्म, एफ1 द मूवी एप्पल टीवी+ पर स्ट्रीम होने वाली हे। इसकी कहानी 1990 के दशक के एक ट्रेंड ड्राइवर के इर्द-गिर्द घूमती है।

थ्री रोजेज सीजन 2 थ्री रोजेज सीजन 2 शुक्रवार यानी 12 दिसंबर से ओटीटी के प्लेटफॉर्म अहा पर देखा जा सकता है। इसकी कहानी मुंबई की तीन सहेलियों की कहानी है, जो एक एड एजेंसी शुरू करती हैं, लेकिन फ्रांस से लौटे एक खतरनाक गैंगस्टर के चंगुल में फंस जाती हैं। इसमें ईशा रेब्बा, राशि सिंह और कुशिता कल्लापु, हर्षा चेमुडु और सत्या अहम रोल में हैं।

कांथा कांथा 2025 में रिलीज हुई एक तमिल पीरियड ड्रामा फिल्म है। कांथा को 12 दिसंबर, शुक्रवार से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम किया जा सकता है। मूवी में दुलकर सलमान, राणा दग्गुबाती लीड रोल में हैं।

साली मोहब्बत साली मोहब्बत फिल्म 12 दिसंबर को जी 5 पर रिलीज हो रही है। इसमें राधिका आप्टे लीड रोल में है तो आप समझ सकते हैं कि ये मूवी कितनी दमदार होने वाली है। ये एक थ्रिलर ड्रामा है।

सिंगल पापा सिंगल पापा नेटफ्लिक्स पर 12 दिसंबर को आ रही है। इसमें एक्टर कुणाल खेमू लीड रोल में हैं। कहानी एक ऐसे आदमी की है, जो तलाक के बाद जिंदगी को नये ढंग से जीना चाहता है। इसी सोच में वह एक बच्चा गोद लेने का फैसला कर लेता है।

द ग्रेट शम्सुद्दीन फैमिली द ग्रेट शम्सुद्दीन फैमिली की कहानी कृतिका कामरा के इर्द-गिर्द घूमती है। सीरीज में वो जिम्मेदार और समझदार लेखिका बानी अहमद के रोल में हैं। ये 12 दिसंबर को जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगी। अनुषा रिजवी द्वारा निर्देशित इस फिल्म में कृतिका कामरा, श्रेया धनवंतरी, शीबा चड्ढा और फरीदा जलाल ने अभिनय किया है।

वेक अप डेड मैन: ए नाइफ्स आउट मिस्ट्री वेक अप डेड मैन: ए नाइव्स आउट मिस्ट्री फिल्म 12 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो रही है। इसमें जासूस बेनोइट ब्लैंक की कहानी दिखाई गई है, जो न्यूयॉर्क के एक धर्मनिष्ठ धार्मिक समुदाय में करिश्माई पादरी मॉन्सिग्नोर जेफरसन विक्स (जोश ब्रोलिन) की बंद कमरे में हुई हत्या की जांच कर रहा है।

टेलर स्विफ्ट: द एराज टूर – द फाइनल शो टेलर स्विफ्ट: द एराज टूर – द फाइनल शो एक कॉन्सर्ट फिल्म है, जिसमें 6 पार्ट वाली डॉक्यूमेंट्री सीरीज 'द एंड ऑफ एन एरा' भी शामिल है। इसके सीरीज के पहले दो एपिसोड जियो हॉट स्टार पर 12 दिसंबर को उपलब्ध अवेलेबल होंगे इसके बाद, 26 दिसंबर को रैपअप तक हर हफ्ते दो एपिसोड टेलीकास्ट किए जाएंगे।