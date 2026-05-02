'शाहरुख खान ने राड़ा कर दिया', पूर्व ACP ने बताया कि वानखेड़े स्टेडियम में 2012 में उस समय असल में क्या हुआ था?
यह घटना तब हुई जब उनकी IPL टीम, कोलकाता नाइट राइडर्स ने वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस को हराया था। इसने तुरंत सुर्खियां बटोरीं और पूरे देश में इस पर बड़ी बहस छिड़ गई, जिससे क्रिकेट और सिनेमा की दुनिया एक अनजाने तरीके से एक साथ आ गई।
बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान हमेशा ही खबरों में छाए रहते हैं। इन दिनों किंग खान अपनी अपकमिंग मूवी 'किंग' को लेकर खबरों में बने हुए हैं। इस फिल्म से जुड़ी लगातार नई अपडेट सामने आ रही है। ऐसे में अब शाहरुख साल 2012 में वानखेड़े स्टेडियम में हुए अपने विवादित को लेकर फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। ये घटना इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास की सबसे विवादित ऑफ-फील्ड घटनाओं में से एक बनी हुई है। दरअसल, यह घटना तब हुई जब उनकी IPL टीम, कोलकाता नाइट राइडर्स ने वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस को हराया था। इसने तुरंत सुर्खियां बटोरीं और पूरे देश में इस पर बड़ी बहस छिड़ गई, जिससे क्रिकेट और सिनेमा की दुनिया एक अनजाने तरीके से एक साथ आ गई। इतने सालों में, यह घटना बार-बार दोहराई गई है। हाल ही में एक इंटरव्यू में, उस समय के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस (ACP) इकबाल शेख ने इस घटना के बारे में खुलकर बात की, और इसे एक "गलतफहमी" बताया जो तुरंत बढ़ गई।
वानखेड़े स्टेडियम में शाहरुख और उनके बीच हुई झड़प पर बोले एक्स ACP
इकबाल शेख, जो उस समय उस इलाके के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस (ACP) इंचार्ज थे, ने हाल ही में सुभोजित घोष के YouTube चैनल के लिए दिए अपने इंटरव्यू में शाहरुख से जुड़ी घटना को फिर से याद किया। इकबाल ने इस पॉडकास्ट में कहा, 'यह शाहरुख खान और मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (MCA) के अधिकारियों के बीच हुई गलतफहमी थी। मैं उस इलाके का डिविजनल ACP था जहां वानखेड़े स्टेडियम आता है, इसलिए मैं वहां मौजूद था। जब मैं मेन गेट पर पहुंचा, तो MCA के एक साथी ने मुझे बताया कि शाहरुख ने हंगामा कर दिया है। तब तक, मैच खत्म हो चुका था, ज्यादातर लोग जा चुके थे, और कुछ फ्लड लाइट भी बंद कर दी गई थीं।'
एक सिक्योरिटी गार्ड ने आकर सीटी बजाई और...
उन्होंने आगे बताया कि शाहरुख स्टेडियम के एक कोने में अपने और अपने दोस्तों के बच्चों के साथ खेल रहे थे, तभी एक सिक्योरिटी गार्ड ने आकर सीटी बजाई, जिससे एक्टर परेशान हो गए। इकबाल शेख ने कहा, 'शाहरुख खान और उनके साथ कुछ बच्चे एक तरफ खेल रहे थे। एक सिक्योरिटी गार्ड ने एतराज किया और सीटी बजाई, जिससे वह परेशान हो गए। कुछ कहासुनी हुई, और फिर MCA अधिकारियों ने भी बीच-बचाव किया। बहस गरम हो गई और माहौल और बिगड़ रहा था जब मैं बीच में आया… मैंने तुरंत शाहरुख को स्टेडियम से बाहर निकाला ताकि हालात और न बिगड़ें। मैंने उनसे सीधे कहा, ‘सर, प्लीज़ बाहर निकल जाइए।’ नहीं तो, हालात बेवजह बिगड़ सकते थे।'
वानखेड़े में शाहरुख के झगड़े के बारे में और जानें
मई 2012 में हुए झगड़े के बाद शाहरुख के मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में घुसने पर पांच साल का बैन लगा दिया गया था। 2012 में KKR और मुंबई इंडियंस के बीच इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) मैच के बाद एक सिक्योरिटी गार्ड और MCA अधिकारियों के साथ हुई कहासुनी के बाद उन्हें स्टेडियम में घुसने से रोक दिया गया था।
शाहरुख ने जबरदस्ती ग्राउंड में घुसने की कोशिश की
यह घटना तब हुई जब शाहरुख की IPL टीम, कोलकाता नाइट राइडर्स ने वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस को हराया था। मैच के बाद एक्टर की मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के सिक्योरिटी स्टाफ के साथ बुरी बहस हुई थी। MCA ने आरोप लगाया कि मैच के बाद शाहरुख ने जबरदस्ती ग्राउंड में घुसने की कोशिश की और रोके जाने पर गार्ड्स के साथ गाली-गलौज और हाथापाई की। उस समय, शाहरुख ने गलत काम से इनकार किया। PTI की एक रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने कहा कि उन्होंने तभी रिएक्ट किया जब सिक्योरिटी वालों ने कथित तौर पर उनके बच्चों समेत बच्चों के साथ "हाथापाई" की।
'मैं बहुत गुस्से में और परेशान था'
बाद में, 'आप की अदालत' के एक एपिसोड में, शाहरुख ने इस झगड़े के बारे में बात करते हुए कहा, 'मैं बहुत गुस्से में और परेशान था… मैंने उससे कहा, ये हमारे बच्चे हैं और हम उन्हें ले जा रहे हैं। मैंने बस इतना कहा। वहां, एक आदमी था जिसने एक शब्द कहा जो मुझे, दिल्ली का रहने वाला होने के नाते, गाली जैसा लगा। हालांकि, वही शब्द मराठी में भी बुरा लगता है। थोड़ा सा धार्मिक, गलत था वो। फिर मैं अपना आपा खो बैठा और उसे मारने चला गया।' इस घटना के बाद, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने शाहरुख पर वानखेड़े स्टेडियम और MCA की दूसरी जगहों पर घुसने पर पांच साल का बैन लगा दिया। हालांकि, तीन साल बाद बैन हटा लिया गया।
'किंग' के बारे में
शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण के अलावा, इस फिल्म में सुहाना खान, अभिषेक बच्चन, अरशद वारसी और जयदीप अहलावत जैसे कलाकार भी नजर आएंगे। खास बात यह है कि 2024 में Netflix पर आई फिल्म The Archies के बाद, यह सुहाना खान की पहली थिएट्रिकल फिल्म होगी। इस फिल्म का निर्देशन सिद्धार्थ आनंद ने किया है और इसे Red Chillies Entertainment और Marflix Pictures ने प्रोड्यूस किया है। 'किंग', 24 दिसंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
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एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
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