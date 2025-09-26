Fisrt Superstar Bengali Cinema Ranbir Kapoor Kajol co star was tageed unlucky and has no work the trial Jisshu Sengupta रणबीर कपूर के साथ काम कर चुके इस एक्टर को सालों तक लोग मानते थे अशुभ, नहीं मिलता था काम, Bollywood Hindi News - Hindustan
रणबीर कपूर के साथ काम कर चुके इस एक्टर को सालों तक लोग मानते थे अशुभ, नहीं मिलता था काम

आज हम आपको एक ऐसे एक्टर के बारे में बता रहे हैं जिसके पिता एक थिएटर आरटिस्ट थे। इस एक्टर ने अपने जीवन में बहुत कठिन दौर झेला। लोगों ने इस एक्टर को सालों तक अशुभ माना क्योंकि इस एक्टर की शुरुआती फिल्में फ्लॉप हो गई थीं। 

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानFri, 26 Sep 2025 11:37 AM
रणबीर कपूर, काजोल और दीपिका पादुकोण जैसे सितारों के साथ काम कर चुके इस एक्टर ने अपने जीवन में बहुत कठिन दौर देखा है। इस एक्टर के जीवन में एक वक्त ऐसा था जब घर में खाने के लिए पैसे नहीं होते थे, बिजली नहीं होती थी क्योंकि उनके पिता 6 महीने तक बिजली का बिल नहीं भर पाए थे। इस एक्टर का पहला टीवी सीरियल तो सुपरहिट था, लेकिन एक्टर की पहली फिल्म फ्लॉप थी। इसके बाद इस एक्टर को अशुभ का टैग मिला है।

1998 में मिला पहला टीवी शो

हम जिस एक्टर की बात कर रहे हैं वो एक्टर हैं जिशु सेनगुप्ता। हाल ही में जिशु सेनगुप्ता की सीरीज द ट्रायल का सीजन 2 रिलीज हुआ है। जिशु ने स्क्रीन के साथ खास बातचीत में अपने पुराने दिनों को याद किया। साल 1998 में जिशु को पहला शो मिला। इसके लिए उन्हें 250 रुपये पर डे मिलते थे। उन्होंने कहा, बहुत से लोग अपनी स्ट्रगल्स के बारे में बात करते हैं। लेकिन मुझे कभी ऐसा लगा नहीं। मुझे लगता था कि मैं काम कर रहा हूं, पैसे कमा रहा हूं। मैं एक ऐसे बैकग्राउंड से आता था तो मेरे लिए पैसा जरूरी था।"

खाने के लिए नहीं होते थे पैसे

जिशु ने आगे बताया कि उन्होंने ऐसा वक्त भी देखा जब उनके परिवार के पास खाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। घर में छह महीने तक बिजली नहीं थी क्योंकि उनके पिता बिजली का बिल नहीं भर पाए थे। उन्होंने कहा, "मेरी मां ने मुझे सिखाया कि कैंडललाइट डिनर क्या होता है। लेकिन हम खुश हैं, वो एक अच्छी लाइफ थी, हमारे पास पैसे नहीं होते थे, लेकिन जीवन सुंदर था।"

72 घंटे लगातार करते थे काम

जिशु ने बताया कि वो कभी एक्टर बनना नहीं चाहते थे। वो 18 साल की उम्र में क्रिकेट खेलते थे, वो ड्रमिंग करते थे। शाम को ड्रम्स प्ले करके पैसे कमाते थे। जिशु का जीवन तब पूरी तरह से बदल गया जब उन्हें टीवी शो महाप्रभु में रोल मिला। इसके लिए उन्हें 250 रुपये प्रति दिन मिल रहे थे। उन्होंने कहा कि वो उनके लिए बहुत बड़ा अमाउंट था। उन्होंने कहा कि वो शो सुपरहिट हो गया था और वो बंगाल में टीवी के पहले सुपरस्टार बने। उस वक्त वो एक साथ चार शोज कर रहे थे और 72 घंटे लगातार काम करते थे।

लोग मानते थे अशुभ

साल 2001 के बाद जिशु ने टीवी इंडस्ट्री को अलविदा कहा और फिल्मों की तरफ कदम बढ़ाया। उनकी शुरुआती फिल्में फ्लॉप रहीं और लोग उन्हें अशुभ मानने लगे। जिशु ने बताया, "मुझे अशुभ बोला गया, किसी ने मुझे काम दिया। मुझे याद है प्रोड्यूसर्स मुझे देखते थे और कहते थे कि मेरा चेहरा बहुत ज्यादा देखा जा चुका है। मुझे साथी ऑफर हुई, लेकिन प्रोड्यूसर ने कहा कि ये काम नहीं करेगा क्योंकि इन्हें टीवी पर बहुत देखा गया है। मैं 6 महीने तक घर पर बैठा था, मेरे पास कोई काम नहीं था। मैं चौथे लीड के तौर पर काम करने लगा था क्योंकि पैसे खत्म हो रहे थे। मुझे हीरो रोल सी ग्रेड फिल्मों में मिले। 8 से 10 साल तक मुझे अशुभ बुलाया गया, और जो फिल्म मेरी हिट हुई उसमें मेरा गेस्ट अपीरियंस था।"

जिशु सेनगुप्ता दीपिका पादुकोण की फिल्म पीकू में नजर आए थे। वो रणबीर कपूर की फिल्म बर्फी भी काम कर चुके हैं। इसके अलावा जिशु सेनगुप्ता द ट्रायल में अहम किरदार निभाते नजर आए हैं।

