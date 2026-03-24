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First Monday Collection: ‘धुरंधर 2’ ने ‘केजीएफ 2’ और ‘पुष्पा 2’ को दी मात, इस फिल्म से अब भी है पीछे

Mar 24, 2026 08:31 am ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
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First Monday Box Office Collection: ‘धुरंधर 2’ रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ रही है। सोमवार के दिन भी इस फिल्म ने कई फिल्मों को मात दी है। हालांकि, ‘बाहुबली 2’ का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई है।

First Monday Collection: ‘धुरंधर 2’ ने ‘केजीएफ 2’ और ‘पुष्पा 2’ को दी मात, इस फिल्म से अब भी है पीछे

Dhurandhar The Revenge Monday Box Office: भारतीय सिनेमा के इतिहास में पहले सोमवार की कमाई को फिल्म की सफलता का असली पैमाना माना जाता है। 'धुरंधर 2' ने इस परीक्षा में न केवल सफलता हासिल की है, बल्कि कई बड़े रिकॉर्ड्स को धराशायी भी कर दिया है। आइए आपको बताते हैं कि ‘धुरंधर 2’ का पहले सोमवार का नेट कलेक्शन कितना रहा और इसने किन किन फिल्मों को मात दी है।

'धुरंधर 2' का कलेक्शन

Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, 'धुरंधर 2' ने 65 करोड़ रुपये की नेट कलेक्शन कर अपना मंडे टेस्ट पास किया है। फिल्म की कुल कमाई की बात करें तो अब तक ‘धुरंधर 2’ ने भारतीय बॉक्स ऑफिस से 519.12 (नेट) करोड़ रुपये का कारोबार किया है।

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दिग्गज फिल्मों को दी मात

पुष्पा 2: अल्लू अर्जुन की 'पुष्पा 2' ने पहले सोमवार को 64.45 करोड़ की कमाई की थी। वहीं 'धुरंधर 2' ने 65 करोड़ कमाकर इसे मामूली अंतर से पीछे छोड़ दिया है।

केजीएफ 2: यश स्टारर 'केजीएफ 2' ने पहले सोमवार को 50 करोड़ का कलेक्शन किया था। 'धुरंधर 2' ने इस फिल्म को भारी अंतर से पीछे छोड़ते हुए अपनी बादशाहत साबित की है।

आरआरआर: एसएस राजामौली की मेगा-ब्लॉकबस्टर 'RRR' ने पहले सोमवार को ₹49.95 करोड़ का नेट कलेक्शन किया था। 'धुरंधर 2' ने इसे भी बड़े अंतर से मात दे दी है।

धुरंधर: ‘धुरंधर’ ने पहले सोमवार को सिर्फ 23.25 करोड़ रुपये का कारोबार किया था। वहीं ‘धुरंधर 2’ ने 65 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है।

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इस फिल्म को नहीं छोड़ पाई पीछे

प्रभास की फिल्म ‘बाहुबली 2’ ने अपने पहले सोमवार को 80 करोड़ का कलेक्शन किया था। वहीं ‘धुरंधर 2’ सिर्फ 65 करोड़ रुपये ही कमा पाई। मतलब रणवीर सिंह की फिल्म, प्रभास की फिल्म को पीछे नहीं छोड़ पाई।

सार

फिल्मपहले सोमवार का कलेक्शन
बाहुबली 280 करोड़ रुपये
धुरंधर 265 करोड़ रुपये
पुष्पा 264.45 करोड़ रुपये
केजीएफ 250 करोड़ रुपये
आरआरआर49.95 करोड़ रुपये
धुरंधर23.25 करोड़ रुपये
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Vartika Tolani

लेखक के बारे में

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वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



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वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
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आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



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वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
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