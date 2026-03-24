First Monday Collection: ‘धुरंधर 2’ ने ‘केजीएफ 2’ और ‘पुष्पा 2’ को दी मात, इस फिल्म से अब भी है पीछे
First Monday Box Office Collection: ‘धुरंधर 2’ रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ रही है। सोमवार के दिन भी इस फिल्म ने कई फिल्मों को मात दी है। हालांकि, ‘बाहुबली 2’ का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई है।
Dhurandhar The Revenge Monday Box Office: भारतीय सिनेमा के इतिहास में पहले सोमवार की कमाई को फिल्म की सफलता का असली पैमाना माना जाता है। 'धुरंधर 2' ने इस परीक्षा में न केवल सफलता हासिल की है, बल्कि कई बड़े रिकॉर्ड्स को धराशायी भी कर दिया है। आइए आपको बताते हैं कि ‘धुरंधर 2’ का पहले सोमवार का नेट कलेक्शन कितना रहा और इसने किन किन फिल्मों को मात दी है।
'धुरंधर 2' का कलेक्शन
Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, 'धुरंधर 2' ने 65 करोड़ रुपये की नेट कलेक्शन कर अपना मंडे टेस्ट पास किया है। फिल्म की कुल कमाई की बात करें तो अब तक ‘धुरंधर 2’ ने भारतीय बॉक्स ऑफिस से 519.12 (नेट) करोड़ रुपये का कारोबार किया है।
दिग्गज फिल्मों को दी मात
पुष्पा 2: अल्लू अर्जुन की 'पुष्पा 2' ने पहले सोमवार को 64.45 करोड़ की कमाई की थी। वहीं 'धुरंधर 2' ने 65 करोड़ कमाकर इसे मामूली अंतर से पीछे छोड़ दिया है।
केजीएफ 2: यश स्टारर 'केजीएफ 2' ने पहले सोमवार को 50 करोड़ का कलेक्शन किया था। 'धुरंधर 2' ने इस फिल्म को भारी अंतर से पीछे छोड़ते हुए अपनी बादशाहत साबित की है।
आरआरआर: एसएस राजामौली की मेगा-ब्लॉकबस्टर 'RRR' ने पहले सोमवार को ₹49.95 करोड़ का नेट कलेक्शन किया था। 'धुरंधर 2' ने इसे भी बड़े अंतर से मात दे दी है।
धुरंधर: ‘धुरंधर’ ने पहले सोमवार को सिर्फ 23.25 करोड़ रुपये का कारोबार किया था। वहीं ‘धुरंधर 2’ ने 65 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है।
इस फिल्म को नहीं छोड़ पाई पीछे
प्रभास की फिल्म ‘बाहुबली 2’ ने अपने पहले सोमवार को 80 करोड़ का कलेक्शन किया था। वहीं ‘धुरंधर 2’ सिर्फ 65 करोड़ रुपये ही कमा पाई। मतलब रणवीर सिंह की फिल्म, प्रभास की फिल्म को पीछे नहीं छोड़ पाई।
सार
|फिल्म
|पहले सोमवार का कलेक्शन
|बाहुबली 2
|80 करोड़ रुपये
|धुरंधर 2
|65 करोड़ रुपये
|पुष्पा 2
|64.45 करोड़ रुपये
|केजीएफ 2
|50 करोड़ रुपये
|आरआरआर
|49.95 करोड़ रुपये
|धुरंधर
|23.25 करोड़ रुपये
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
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