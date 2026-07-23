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63 साल पहले राष्ट्रपति के कहने पर लता मंगेशकर ने गाया पहला भोजपुरी गाना, बजट से कई गुना ज्यादा हुई थी कमाई

By Priti Kushwaha
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लता मंगेशकर ने हिंदी ही नहीं, बल्कि कई अन्य भाषाओं में भी गानें गाए हैं। लेकिन ये बात शायद ही किसी को पता हो कि पहला भोजपुरी गीत कौन सा था और उसे किसने अपनी आवाज दी है। तो बता दें कि भोजपुरी के पहले गाने को लता मंगेशकर ने अपनी आवाज से अमर किया।

63 साल पहले राष्ट्रपति के कहने पर लता मंगेशकर ने गाया पहला भोजपुरी गाना, बजट से कई गुना ज्यादा हुई थी कमाई

स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर (Lata Mangeshkar) आज इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनके कई कालजयी गाने आज भी हिंदी सिनेमा की धरोहर बनी हुई है। अपने करियर में लता ने कई सुपरहिट गाने दिए हैं। उन्होंने हिंदी ही नहीं, बल्कि कई अन्य भाषाओं में भी गानें गाए हैं। लेकिन ये बात शायद ही किसी को पता हो कि पहला भोजपुरी गीत (First Bhojpuri Song) कौन सा था और उसे किसने अपनी आवाज दी है। तो बता दें कि भोजपुरी के पहले गाने को लता मंगेशकर ने अपनी आवाज से अमर किया। यही नहीं, ये गाना उन्होंने राष्ट्रपति के कहने पर गाया था। आइए जानते हैं कौन सा है वो गाना?

63 साल पहले आया भोजपुरी का पहला गाना

भोजपुरी सिनेमा आज बॉलीवुड और साउथ सिनेमा की तरह ही काफी आगे बढ़ रही है। भोजपुरी कलाकार भी हिंदी और साउथ फिल्मों में काम कर रहे हैं और मोटी फीस वसूल रहे हैं। लेकिन यहां तक पहुंचे के लिए काफी वक्त और मेहनत लगी है। बता दें कि दिलचस्प बात यह है कि भारत में बनी पहली भोजपुरी फिल्म 'गंगा मैया तोहे पियरी चढ़इबो' का टाइटल सॉन्ग भी लता मंगेशकर ने ही गाया है। इस गाने में लता मंगेशकर के साथ उनकी बहन ऊषा मंगेशकर ने भी अपनी आवाज दी हैं।

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गंगा मैया तोहे पियरी चढ़इबो

फिल्म के ज्यादातर गानों को लता ने दी अपनी आवाज

साल 1963 में आई फिल्म 'गंगा मईया में तोहे पियरी चढ़इबो' का टाइटल सॉन्ग और फिल्म के गाने भोजपुरी सिनेमा के पहले गाने माने जाते हैं। फिल्म 'गंगा मईया में तोहे पियरी चढ़इबो' के लगभग ज्यादातर गाने लता मंगेशकर ने ही गाए थे। हालांकि लता के फिल्म के इन गानों को आवाज देने के पीछे की कहानी भी कुछ और ही थी।

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राष्ट्रपति के कहने पर गाया भोजपुरी का पहला गाना

दरअसल, फिल्म 'गंगा मैया तोहे पियरी चढ़इबो' और लता मंगेशकर के गाए टाइटल सॉन्ग से जुड़ा किस्सा बेहद दिलचस्प और यादगार है। 1950 के दशक में देश के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉ राजेंद्र प्रसाद ने कार्यभार संभाला। उस दौर में उनका पटना में आना-जाना लगा रहता था। ऐसे में बिहार के लोगों ने राष्ट्रपति से कहा कि वो चाहते हैं कि भोजपुरी फिल्में भी बनें। वहीं पर राजेंद्र प्रसाद की मुलाकात नाजीर हुसैन से हुई। बस फिर क्या था, राजेंद्र प्रसाद ने इसकी जिम्मेदारी नाजीर हुसैन की दी। फिल्म की स्टोरी नाजीर हुसैन लिखा और फिल्म में स्क्रीन भी शेयर किया। ऐसे में नाजिर चाहते थे कि फिल्म का गाना लता जी गाएं, लेकिन ये बात कहने की उनमें हिम्मत नहीं थी। ऐसे में उन्होंने डॉ राजेंद्र प्रसाद से अनुरोध किया कि वो लता जी से बात करें। इसके बाद उनकी रिक्वेस्ट पर लता मंगेशकर गाने को लिए तैयार हुईं।

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बजट से कई गुना ज्यादा की कमाई

'गंगा मैया तोहे पियरी चढ़इबो' की ज्यादातर शूटिंग बिहार में हुई। यही नहीं, फिल्म ने बजट से कई गुना ज्यादा कमाई की थी। फिल्म में कुमकुम लीड रोल में नजर आईं। इसके अलावा खुद नाजिर हुसैन, रामायण तिवारी और हेलेन फिल्म का हिस्सा थीं।

Priti Kushwaha

लेखक के बारे में

Priti Kushwaha

प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।

करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।

एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।

एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।

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