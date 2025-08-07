कपिल शर्मा के कनाडा वाले कैफे पर फिर से हुई फायरिंग, गैंगस्टर ने कहा- अगर वह अब भी…
Kapil Sharma Cafe: कपिल शर्मा के कनाडा वाले कैफे ‘कैप्स कैफे’ पर गोलीबारी हुई है। ये एक ही महीने में दूसरी घटना है और इसकी जिम्मेदारी गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लों ने ली है।
कॉमेडियन कपिल शर्मा के कनाडा स्थित कैफे 'कैप्स कैफे' पर गुरुवार के दिन फिर से गोलियों चलीं। यह घटना एक महीने के अंदर दूसरी बार हुई है। राहत की बात ये है कि जब फायरिंग हुई तब कैफे बंद था इसलिए किसी के भी घायल होने की खबर नहीं आई है। इस हमला की जिम्मेदारी गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लों ने ली है, जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ अपना संबंध बताते हैं।
गोल्डी ढिल्लों का पोस्ट
गोल्डी ढिल्लों ने ऑनलाइन एक पोस्ट के माध्यम से कहा, “जय श्री राम। सत श्री अकाल, राम राम सभी भाइयों को। आज सरे में कपिल शर्मा के 'कैप्स कैफे' पर हुई गोलीबारी की जिम्मेदारी हम लेते हैं। हमने इसको कॉल करने किया था, लेकिन इसको फोन की रिंग नहीं सुनाई दी इसलिए हमें कार्रवाई करनी पड़ी। अगर इसको दोबारा फोन की रिंग सुनाई नहीं देगी तो अगली कार्रवाई मुंबई में होगी।”
पुलिस कर रही है जांच
कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के सरे शहर की पुलिस ने दोनों हमलों की जांच शुरू कर दी है, जिसमें सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा, तलाशी, गवाहों और कैफे के कर्मचारियों से पूछताछ शामिल है। बता दें, ये कपिल शर्मा का पहला अंतरराष्ट्रीय रेस्टोरेंट है और यह पिछले साल ही खुला था।
10 जुलाई के दिन हुआ था पहला हमला
इससे पहले 10 जुलाई के दिन कपिल शर्मा के ‘कैप्स कैफे’ पर फायरिंग हुई थी। इसकी जिम्मेदारी खालिस्तानी आतंकवादी हरजीत सिंह लाडी ने ली थी। हरजीत सिंह नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) की लिस्ट में मोस्ट वांटेड आतंकवादियों में शामिल है और बब्बर खालसा इंटरनेशनल (BKI) से जुड़ा है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।