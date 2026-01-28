रणवीर सिंह के खिलाफ बेंगलुरू में FIR दर्ज, मना करने के बावजूद उड़ाया चामुंडी दैव का मजाक?

Hindustan Hindi News
संक्षेप:

Ranveer Singh: रणवीर सिंह के खिलाफ बेंगलुरू में FIR दर्ज। गोवा फिल्म फेस्टिवल में मना करने के बावजूद चामुंडी दैव का मजाक उड़ाने का आरोप।

Jan 28, 2026 11:05 pm ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
बॉलीवुड सुपरस्टार रणवीर सिंह एक इवेंट में कांतारा मूवी के एक सीन की मिमिक्री करके बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। बेंगलुरु के एक वकील प्रशांत मेथल ने रणवीर के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ FIR दर्ज करवा दी है। प्रशांत ने रणवीर पर 'चामुंडी दैव' का मजाक उड़ाने के सिलसिले में कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कोर्ट के निर्देश के बाद बेंगलुरु पुलिस ने रणवीर सिंह के खिलाफ FIR दर्ज की है और मामले की जांच शुरू कर दी है। यह पूरा विवाद गोवा में आयोजित 'इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया' (IFFI) के दौरान हुई एक घटना से जुड़ा है।

एक्टर ने मना करने के बावजूद की नकल

ताजा जानकारी के मुताबिक प्रशांत मेथल खुद को 'चावुंडी दैव' का भक्त बताते हैं। फिल्म में जिन देवता का जिक्र है उन्हें कर्नाटक में 'भूत कोला' परंपरा के जरिए पूजा जाता है। रणवीर सिंह पर आरोप है कि 28 नवंबर 2025 को इवेंट के दौरान उन्होंने ऋषभ शेट्टी के साथ स्टेज साझा करते हुए पवित्र दैव रूपों (पंजुरली और गुलिगा) की गलत तरीके से नकल की। शिकायत में कहा गया है कि मना किए जाने के बावजूद रणवीर ने 'कांतारा चैप्टर 1' से इंस्पायर्ड एक इमोशनल सीक्वेंस को स्टेज पर परफॉर्म किया, जिसे स्थानीय परंपराओं का अपमान माना जा रहा है।

लोगों में रणवीर सिंह के खिलाफ गुस्सा

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों ने रणवीर सिंह को ट्रोल करना शुरू कर दिया और उनकी इस हरकत की जमकर निंदा की। कई सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि एक्टर्स को किसी भी क्षेत्र की धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं का मजाक नहीं बनाना चाहिए। खासकर कर्नाटक के लोगों में इस बात को लेकर काफी गुस्सा है कि एक इंटरनेशनल स्टेज पर पवित्र दैव के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियां की गईं। वीडियो वायरल होने के बाद से ही लोग इसे 'धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़' बता रहे हैं और एक्टर से माफी की मांग कर रहे हैं।

कांतारा के बाद विश्व स्तर पर हुई थी चर्चा

मालूम हो कि 'कांतारा' फिल्म के बाद से ही 'भूत कोला' और दैव पूजा की परंपराएं वैश्विक स्तर पर चर्चा में आई हैं। वकील प्रशांत मेथल ने बताया कि उन्होंने इस घटना का वीडियो 2 दिसंबर 2025 को सोशल मीडिया पर देखा था, जिसके बाद उन्होंने कानूनी कार्रवाई का फैसला किया। पुलिस ने रणवीर सिंह के खिलाफ 'भारतीय न्याय संहिता' (BNS) की धारा 196, 299 और 302 के तहत केस दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या यह हरकत जानबूझकर धार्मिक भावनाओं को आहत करने के इरादे से किया गया था।

