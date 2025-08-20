उधर जिंदगी और मौत से लड़ रहे थे पिता, इधर जॉनी लीवर ने शूट किया 'बादशाह' का यह सीन
Bollywood Kissa Johny Lever: जॉनी लीवर ने फिल्म बादशाह ने शाहरुख खान के दोस्त का किरदार निभाया था। फिल्म में उनका किरदार ऐसा था कि दर्शकों के लिए अपनी हंसी रोकना मुश्किल हो जाता था।
बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की साल 1999 में आई फिल्म 'बादशाह' ब्लॉकबस्टर हिट रही थी। फिल्म में शाहरुख खान के अलावा ट्विंकल खन्ना और जॉनी लीवर ने भी अहम किरदार निभाए थे। मूवी में जॉनी लीवर शाहरुख खान के जिगरी दोस्त और असिस्टेंट के किरदार में नजर आए थे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी फिल्म के ओपनिंग सीन के दौरान अपने काम और लगन के जरिए जॉनी ने यह दिखा दिया था कि वह अपने साथ-साथ दूसरे के वक्त और पैसों की कितनी कद्र करते हैं। 'बादशाह' के सेट पर उस दिन जो हुआ, उसने सभी की नजर में शाहरुख खान को कहीं ऊंचा उठा दिया।
पूरे वक्त मायूस दिख रहे थे जॉवी लीवर
जिन दिन फिल्म का ओपनिंग सीन शूट किया जाना था, उस दिन जॉनी लीवर पूरे वक्त बड़े मायूस नजर आ रहे थे। वह जाहिर तौर पर अपने किरदार को बखूबी कर दिया करते थे, लेकिन बाकी वक्त वह सेट पर मुंह लटकाए ही घूम रहे थे। बादशाह के एंट्री सीन में जॉनी लीवर को काफी पॉजिटिव और एनर्जेटिक दिखना था। फिल्ममेकर अब्बास मस्तान ने यह बात नोटिस की और पैकअप करने के बाद उनसे मिलने का फैसला किया। मेकर्स ने जॉनी लीवर से पूछा कि क्या वह बताना चाहेंगे कि वह किस वजह से आज इतने परेशान हैं? इस पर जॉनी ने जो बताया
जब जॉनी लीवर ने बताया क्या है मामला
जॉनी लीवर ने बताया कि आज उनके पिता का एक बड़ा ऑपरेशन था, और इसी वजह से आज वह पूरे दिन काफी परेशान थे। अब्बास-मस्तान ने कहा कि अगर उन्होंने (जॉनी लीवर ने) पहले बताया होता तो वह आउसे सुनकर मेकर्स दंग रह गए।ज का शूट कैंसिल कर देते। इस पर जॉनी लीवर ने जवाब दिया कि वह जानते थे कि उनके यह बात बताने पर मेकर्स फिल्म का शूट कैंसिल कर देंगे, लेकिन वह नहीं चाहते थे कि फिल्म का शेड्यूल खराब हो। इस घटना ने जॉनी लीवर की इमेज एक प्रोफेशनल एक्टर की बना दी, जो फिल्म की परवाह करता है।
फिल्म की कहानी और बादशाह का टैग
फिल्म की कहानी की बात करें तो यह एक छोटे से जासूस की कहानी है जिसे एक किडनैप हुई लड़की को बचाने के लिए रखा जाता है, लेकिन उसके होश उड़ जाते हैं जब उसे समझ आता है कि असल में उसे एक बड़ी राजनेता की हत्या के मामले में फंसाया जा रहा है। फिल्म में एक्शन से लेकर कॉमेडी तक सब कुछ था। यही वो फिल्म थी जिसके बाद शाहरुख खान को बॉलीवुड के 'बादशाह' का तमगा मिला।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।