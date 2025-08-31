सॉन्ग जिसकी शूटिंग में फटा अमिताभ बच्चन का माथा, डायरेक्टर ने कहा था सिर से फोड़नी है मटकी लेकिन...

अमिताभ बच्चन की फिल्म खुद्दार का गाना 'मच गया शोर सारी नगरी रे' आज भी पॉपुलर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस सॉन्ग की शूटिंग के दौरान बिग बी का सिर फट गया था।

बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन अपनी फिल्मों की शूटिंग के दौरान कई बार जख्मी हो चुके हैं। कुछ मौकों पर तो सिचुएशन इतनी गंभीर हो गई कि उनके फैंस परेशान हो गए और उनकी सलामती की दुआ करने लगे। कभी ऐसा किसी भूल के चलते हुआ तो कभी निर्देशक का मनचाहा शॉट देने की कोशिश में। कुछ ऐसा ही हुआ था साल 1982 में आई फिल्म 'खुद्दार' की शूटिंग के दौरान। फिल्म का एक गाना है "मच गया शोर सारी नगरी रे, आया बृज का बांका संभाल तेरी गगरी रे", यह गाना आज भी हर साल दही हांडी पर चलता है।

इस सीन के दौरान फट गया था माथा लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस गाने की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन बुरी तरह जख्मी हो गए थे। डायरेक्टर रवि टंडन ने अमिताभ बच्चन से कहा कि वह उस खास सीन में हांडी को हाथ से नहीं बल्कि सिर से फोड़ें। अमिताभ ने निर्देशक की इच्छा के मुताबिक अपना सिर मटकी पर दे मारा, मटकी तो फूट गई, लेकिन अमिताभ बच्चन का माथा भी फट गया और खून बहने लगा। सेट पर मौजूद क्रू घबरा गया और आनन-फानन में अमिताभ को अस्पताल ले जाने की तैयारी शुरू हुई।