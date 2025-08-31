Filmy Kissa When Amitabh Bachchan Got Injured During Popular Dahi Handi Song सॉन्ग जिसकी शूटिंग में फटा अमिताभ बच्चन का माथा, डायरेक्टर ने कहा था सिर से फोड़नी है मटकी लेकिन..., Bollywood Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडFilmy Kissa When Amitabh Bachchan Got Injured During Popular Dahi Handi Song

सॉन्ग जिसकी शूटिंग में फटा अमिताभ बच्चन का माथा, डायरेक्टर ने कहा था सिर से फोड़नी है मटकी लेकिन...

अमिताभ बच्चन की फिल्म खुद्दार का गाना 'मच गया शोर सारी नगरी रे' आज भी पॉपुलर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस सॉन्ग की शूटिंग के दौरान बिग बी का सिर फट गया था।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानSun, 31 Aug 2025 06:39 PM
share Share
Follow Us on
सॉन्ग जिसकी शूटिंग में फटा अमिताभ बच्चन का माथा, डायरेक्टर ने कहा था सिर से फोड़नी है मटकी लेकिन...

बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन अपनी फिल्मों की शूटिंग के दौरान कई बार जख्मी हो चुके हैं। कुछ मौकों पर तो सिचुएशन इतनी गंभीर हो गई कि उनके फैंस परेशान हो गए और उनकी सलामती की दुआ करने लगे। कभी ऐसा किसी भूल के चलते हुआ तो कभी निर्देशक का मनचाहा शॉट देने की कोशिश में। कुछ ऐसा ही हुआ था साल 1982 में आई फिल्म 'खुद्दार' की शूटिंग के दौरान। फिल्म का एक गाना है "मच गया शोर सारी नगरी रे, आया बृज का बांका संभाल तेरी गगरी रे", यह गाना आज भी हर साल दही हांडी पर चलता है।

इस सीन के दौरान फट गया था माथा

लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस गाने की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन बुरी तरह जख्मी हो गए थे। डायरेक्टर रवि टंडन ने अमिताभ बच्चन से कहा कि वह उस खास सीन में हांडी को हाथ से नहीं बल्कि सिर से फोड़ें। अमिताभ ने निर्देशक की इच्छा के मुताबिक अपना सिर मटकी पर दे मारा, मटकी तो फूट गई, लेकिन अमिताभ बच्चन का माथा भी फट गया और खून बहने लगा। सेट पर मौजूद क्रू घबरा गया और आनन-फानन में अमिताभ को अस्पताल ले जाने की तैयारी शुरू हुई।

टांके लगवाकर लौटे, शुरू किया शूट

लेकिन बॉलीवुड के एंग्री यंग मैन ने मना कर दिया। अमिताभ बच्चन खुद डॉक्टर के पास गए और टांके लगवाए। इसके फौरन बाद वह सेट पर वापस भी आ गए और शूट शुरू करने की बात कही। खून बहने और चोट लगने के बावजूद सेट पर लौट आने और काम के प्रति इतनी डेडिकेशन दिखाने की वजह से हर कोई अमिताभ बच्चन का फैन हो गया और क्रू उनके लिए तालिया बजाने लगा। अगर आपने यह फिल्म अभी तक नहीं देखी है तो आप इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। इसकी IMDb रेटिंग 6.6 है।

Amitabh Bachchan

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।