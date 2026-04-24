प्रियंका चोपड़ा के जीवन का वो खौफनाक हादसा, सेट पर मच गई थी चीख-पुकार, अस्पताल में गुजारनी पड़ी थी रात
Priyanka Chopra Kissa: फिल्म की शूटिंग के दौरान एक्टर्स के साथ कई सारे हादसे होते रहते हैं। आज हम आपको प्रियंका के साथ हुए हादसे के बारे में बताने जा रहे हैं।
आज हम आपको ग्लोबल आइकन बन चुकीं प्रियंका चोपड़ा का तब का किस्सा बताने वाले हैं जब वह बॉलीवुड की देसी गर्ल हुआ करती थीं। प्रियंका अपने फैंस काे एंटरटेन करने के लिए बहुत मेहनत करती हैं। एक बार उनकी यही मेहनत जानलेवा जोखिम में बदल गई थी। दरअसल, हुआ ये था कि फिल्म का गाना शूट करते वक्त प्रियंका का पैर बिजली की तार पर पड़ गया था। फिर? आइए बताते हैं कि फिर क्या हुआ था। (ये भी पढ़ें: धर्मेंद्र के भाई को जानते हैं? शूटिंग के वक्त सरेहाम कर दी गई थी हत्या, आज तक नहीं पकड़ा गया कातिल)
किस फिल्म की शूटिंग के दौरान हुई थी ये घटना
प्रियंका चोपड़ा के करियर का यह अनसुना किस्सा साल 2005 का है, जब वह अपनी फिल्म ‘वक्त: द रेस अगेंस्ट टाइम’ की शूटिंग कर रही थीं। आपको इस फिल्म का गाना ‘डू मी अ फेवर, लेट्स प्ले होली’ तो याद ही होगा? हां, वही जिसमें अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा हैं। इसी गाने की शूटिंग के दौरान ये हादसा हुआ था।
शूटिंग के वक्त क्या हुआ था?
शूटिंग के दौरान सेट पर चारों तरफ पानी और रंग बिखरा हुआ था। प्रियंका पूरी तरह मस्ती के मूड में नाच रही थीं, तभी अचानक नाचते-नाचते प्रियंका का पैर गलती से वहां बिछी एक बिजली की तार पर पड़ गया।
प्रियंका को कुछ हुआ तो नहीं था?
पानी और रंग की वजह से करंट इतनी तेजी से फैला कि प्रियंका को जबरदस्त बिजली का झटका लगा था। वे मौके पर ही गिर पड़ी थीं। उनकी हालत देख सेट पर अफरा-तफरी मच गई थी और तुरंत शूटिंग रोक दी गई थी।
डॉक्टर ने क्या कहा था?
प्रियंका की हालत को देखते हुए उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया था। डॉक्टर की सलाह पर प्रियंका को पूरे एक दिन के लिए अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। डॉक्टर्स की देखरेख और इलाज के बाद जब उनकी स्थिति में सुधार आया तब उन्हें डिस्चार्ज किया गया था।
‘वक्त: द रेस अगेंस्ट टाइम’ के बारे में
निर्देशन: ये फिल्म विपुल अमृतलाल शाह के डायरेक्शन में बनी थी।
लीड एक्टर्स: अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, प्रियंका चोपड़ा और शेफाली शाह।
कहानी क्या थी?: एक पिता अपने लाड़ले, लेकिन लापरवाह बेटे को दुनिया की कड़वी सच्चाई से रूबरू कराकर उसे अपने पैरों पर खड़ा करना चाहता है।
कॉमेडी का मजेदार तड़का: कहानी का सार पढ़कर आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत सीरियस फिल्म है। लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें राजपाल यादव और बोमन ईरानी की कॉमेडी का मजेदार तड़का लगा है।
इसी गाने के दौरान हुआ था ये हादसा
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
करियर का सफर
वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
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आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।
पढ़ाई-लिखाई (Education)
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खासियत और हुनर (Expertise)
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