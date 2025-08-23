कहां से सूझा 'पिक्चर अभी बाकी है' डायलॉग? 'ओम शांति ओम' के राइटर ने बताई अपनी सोच

शाहरुख खान की फिल्म 'ओम शांति ओम' का डायलॉग 'पिक्चर अभी बाकी है' खूब मशहूर हुआ, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लिखने वाले राइटर को यह कैसे सूझा। सुनिए शाहरुख-दीपिका की सुपरहिट फिल्म का यह किस्सा।

बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की साल 2007 में आई फिल्म 'ओम शांति ओम' सुपरहिट रही थी। फिल्म के गानों से लेकर डायलॉग्स तक सब कुछ लोगों की जुबान पर ऐसे चढ़ा कि बच्चा-बच्चा आज भी इस मूवी के डायलॉग्स बोलता है। फराह खान के निर्देशन में बनी इस फिल्म में शाहरुख लीड रोल में थे और दीपिका पादुकोण ने फीमेल लीड रोल प्ले किया था। फिल्म में एक डायलॉग था, "पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त", यह डायलॉग लोगों को बहुत पसंद आया और इस पर खूब तालियां पड़ीं। लेकिन क्या आपको पता है कि राइटर को यह डायलॉग कैसे सूझा था?

मयूर पुरी ने बताई थी अपनी सोच फिल्म के डायलॉग लिखने वाले निर्देशक मयूर पुरी ने एक इंटरव्यू में बताया, "उस किरदार का सच क्या है? वो 30 साल का हो चुका है लेकिन अभी तक एक्टर नहीं बना है। लेकिन उसको लगता है कि मैं बन जाऊंगा। वो उम्मीद नहीं छोड़ता है। बहुत उम्मीदजदा किरदार है वो। पुनर्जन्म वाली फिल्मों में सबसे जरूरी चीज यह होती है कि किरदार की मौत के वक्त आपको महसूस होना चाहिए कि इसको मरना नहीं चाहिए यार। तब आपमें भूख होती है कि फिल्म यहां पर खत्म नहीं हुई है।"