देव आनंद से 8 साल छोटी थीं उनकी यह ऑन स्क्रीन मां, अमिताभ बच्चन के साथ था खास कनेक्शन

अपने दौर की स्टार थीं अमिताभ बच्चन और देव आनंद की मां का किरदार निभा चुकी यह एक्ट्रेस। खुद से 8 साल बड़े एक्टर की मां का निभाया था किरदार।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानTue, 7 Oct 2025 10:52 AM
कुछ एक्टर्स पर्दे पर अपने किरदारों को इतनी खूबसूरती से निभाते हैं कि उनके असली होने का भ्रम होने लगता है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया था उस दौर की सीनियर अदाकारा निरुपा रॉय ने। निरुपा रॉय ने अमिताभ बच्चन की फिल्मों में इतनी बार उनकी मां का किरदार निभाया था कि लोग असल जिंदगी में भी निरुपा रॉय को ही अमिताभ बच्चन की मां समझने लगे थे। बात यहीं तक सीमित नहीं थी। निरुपा रॉय खुद भी अमिताभ बच्चन को अपना बेटा मानने लगी थीं, और यह बात उन्होंने एक इंटरव्यू में भी कही थी।

असल में अमिताभ को कहतीं बेटा

निरुपा रॉय ने एक इंटरव्यू में कहा, "जब भी मैं अमिताभ को देखती हूं तो लगता है जैसे मेरा अपना बेटा खड़ा है।" शायद यही वजह थी की असल जिंदगी में भी लोग उन्हें अमिताभ की मां कहकर पुकारते थे। निरुपा रॉय की वो सादगी और भोलापन दर्शकों को इतना पसंद आता कि मां के किरदार में वो शायद ही काफी वक्त तक किसी और एक्ट्रेस को उस तरह स्वीकार कर पाए। फिल्म अमर अकबर एंथनी हो या फिर सुहाग और या फिर दीवार, अमिताभ बच्चन की रील लाइफ से निरुपा रियल अमिताभ की रियल लाइफ मां बन गई थीं।

खुद से बड़े एक्टर्स की भी बनी मां

निरुपा रॉय को इस किरदार में इतना पसंद किया जाता था कि कई बार तो उन्होंने अपने से 8 साल बड़े एक्टर्स की भी मां का किरदार पर्दे पर निभाया। हम बात कर रहे हैं देव आनंद की साल 1995 में आई फिल्म का जब निरुपा ने छोटी होने के बावजूद मां का किरदार बखूबी किया। निरुपा बॉलीवुड फिल्मों में सबसे ज्यादा बार मां का किरदार निभाने वाली अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं। आखिरी बार अमिताभ और निरुपा रॉय साथ में फिल्म 'लाल बादशाह' में उनकी मां का किरदार निभाती नजर आई थीं।

