फिल्म जिसके फ्लॉप होने पर लोगों ने की थी पार्टी, लीड रोल में थे अमिताभ और शशि कपूर लेकिन...

अमिताभ बच्चन और शशि कपूर की साल 1977 में आई इस फिल्म के फ्लॉप होने पर पार्टी की गई थी। फिल्म के हिट होने पर पार्टी की जाती है, लेकिन इस फिल्म के साथ ऐसा क्या था कि लोगों ने इसके पिटने को सेलिब्रेट किया था?

बॉलीवुड और अन्य फिल्म इंडस्ट्रीज में अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट हो जाती है तो मेकर्स उसकी खुशी में पूरी कास्ट और क्रू को पार्टी देते हैं। लेकिन क्या आपको किसी ऐसी फिल्म के बारे में बता है कि जिसके फ्लॉप होने पर पार्टी की गई हो? किस्सा है साल 1977 में आई फिल्म 'ईमान धर्म' का, जिसमें अमिताभ बच्चन के साथ शशि कपूर लीड रोल प्ले करते नजर आए थे। फिल्म के ब्लॉकबस्टर हिट होने की पूरी उम्मीद थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह मूवी बुरी तरह पिट गई।

सही कॉम्बिनेशन के बावजूद हुई फ्लॉप लेकिन फिर इस फिल्म के फ्लॉप होने पर पार्टी क्यों की गई? बात ऐसी है कि अमिताभ बच्चन और शशि कपूर की जोड़ी उन दिनों सुपरहिट मानी जाती थी। उनकी साथ में आने वाली हर फिल्म का दर्शक बड़ी बेसब्री से इंतजार किया करते थे। किसी फिल्म में अमिताभ-शशि का साथ में होना उसके हिट होने की गारंटी मानी जाती थी, लेकिन 'ईमान धर्म' में उनके साथ संजीव कुमार को भी लिया गया था, जिनकी उस वक्त पर अपनी अलग फैन फॉलोइंग हुआ करती थी। फिल्म की कहानी सलीम-जावेद ने लिखी थी जिनका ट्रैक रिकॉर्ड तगड़ा रहा था।

फिल्म पिटने पर लोगों ने की थी पार्टी फिल्म में वो सारी बातें थीं जो उसे हिट कराने का माद्दा रखती थीं। फिल्म रिलीज हुई, लेकिन जब और रिलीज के साथ ही पिट गई। सलीम खान ने खुद अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि इस मूवी के पिटने पर फिल्म इंडस्ट्री में कई लोगों ने पार्टी ऑर्गनाइज की। ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत से एक्टर्स और फिल्ममेकर्स इस जोड़ी के फ्लॉप होने का इंतजार कर रहे थे। वो लोग सलीम-जावेद की जोड़ी से हेट करते थे, जिन्हें लगता था कि उनकी वजह से उन्हें काम नहीं मिलता है, दूसरी तरफ कई एक्टर्स भी अमिताभ-शशि कपूर की जोड़ी से नफरत करने लगे थे।