किसी भी बॉलीवुड स्टार की शादी में ढेरों मेहमान पहुंचते हैं और हफ्तों पहले से मीडिया कवरेज शुरू हो जाता है, लेकिन क्या आप उस स्टार की शादी के बारे में जानते हैं, जिसमें कुछ गिनती के ही बाराती पहुंचे थे।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानSun, 24 Aug 2025 05:57 PM
इस सुपरस्टार की शादी में थे सिर्फ 5 बाराती, अभी तक कर चुके हैं 200 से ज्यादा फिल्में

बॉलीवुड स्टार्स की शादियों की इन दिनों काफी चर्चा रहती है। शादी की तारीख पक्की होने से पहले ही सोशल मीडिया पर गॉसिप्स शुरू हो जाते हैं और उसके बाद शादी की रस्मों से लेकर शादी की तस्वीरें सामने आने तक सोशल मीडिया पर तस्वीरें और वीडियो आते रहते हैं। एक्टर्स की शादियों में मेहमानों का जमावड़ा लगा रहता है और टीवी से लेकर बॉलीवुड इंडस्ट्री की नामचीन हस्तियां भी ऐसी वेडिंग में शरीक होती हैं, लेकिन क्या आप एक ऐसे सुपरस्टार के बारे में जानते हैं, जिसकी शादी में महज 5 लोग आए थे।

अमिताभ से इंप्रेस हो गई थीं जया

हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के बारे में। अमिताभ बच्चन की शादी कोई आम शादी नहीं थी, यह एक ऐसी लव स्टोरी थी जिसकी वजह से शादी आनन-फानन में करनी पड़ी और इसी वजह से इस शादी में महज 5 लोग बतौर बाराती शामिल हुए थे। हुआ यह था कि जया भादुड़ी ने अमिताभ को पहली बार फिल्म इंस्टिट्यूट में देखा था। जया अमिताभ बच्चन से इंप्रेस हो गईं क्योंकि वह महान लेखक हरिवंश राय बच्चन के बेटे थे। लेकिन अमिताभ तब जया से खास प्रभावित नहीं हुए।

जब अमिताभ हुए जया पर फिदा

लेकिन जब जया की एक फोटो मैगजीन में छपी तो अमिताभ का उस तस्वीर को देखने के बाद उन पर आ गया। जया और अमिताभ की अगली मुलाकात फिल्म 'गुड्डी' के सेट पर हुई, दोनों एक दूसरे के नजदीक आने लगे और जंजीर की शूटिंग के दौरान दोनों को प्यार हो गया। फिल्म हिट हुई तो दोनों ने लंदन जाने का प्लान बनाया। अमिताभ जब पिता हरिवंश से इजाजत लेने पहुंचे तो उन्होंने कहा कि जया को साथ लेकर जाना है तो उससे शादी करनी होगी। तब अमिताभ और जया की आनन-फानन में शादी करवाई गई।

शादी से खुश नहीं थे जया के पिता

क्योंकि अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की साल 1973 में हुई यह शादी हड़बड़ी में हुई थी, तो इसमें बारातियों के तौर पर महज 5 ही लोग शामिल हुए थे। उधर जया भादुड़ी के पिता भी तब इस शादी से खास खुश नहीं थे, लेकिन बाद में अमिताभ बच्चन ने कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ीं और आज पूरी दुनिया उन्हें बॉलीवुड के महानायक के तौर पर जानती है। वर्क फ्रंट की बात करें तो अमिताभ जल्द ही फिल्म कल्कि 2 में काम करते नजर आएंगे। इसके अलावा टीवी पर उनका रियलिटी शो 'कौन बनेगा करोड़पति' तो धमाल मचा ही रहा है।

