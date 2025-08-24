इस सुपरस्टार की शादी में थे सिर्फ 5 बाराती, अभी तक कर चुके हैं 200 से ज्यादा फिल्में

किसी भी बॉलीवुड स्टार की शादी में ढेरों मेहमान पहुंचते हैं और हफ्तों पहले से मीडिया कवरेज शुरू हो जाता है, लेकिन क्या आप उस स्टार की शादी के बारे में जानते हैं, जिसमें कुछ गिनती के ही बाराती पहुंचे थे।

बॉलीवुड स्टार्स की शादियों की इन दिनों काफी चर्चा रहती है। शादी की तारीख पक्की होने से पहले ही सोशल मीडिया पर गॉसिप्स शुरू हो जाते हैं और उसके बाद शादी की रस्मों से लेकर शादी की तस्वीरें सामने आने तक सोशल मीडिया पर तस्वीरें और वीडियो आते रहते हैं। एक्टर्स की शादियों में मेहमानों का जमावड़ा लगा रहता है और टीवी से लेकर बॉलीवुड इंडस्ट्री की नामचीन हस्तियां भी ऐसी वेडिंग में शरीक होती हैं, लेकिन क्या आप एक ऐसे सुपरस्टार के बारे में जानते हैं, जिसकी शादी में महज 5 लोग आए थे।

अमिताभ से इंप्रेस हो गई थीं जया हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के बारे में। अमिताभ बच्चन की शादी कोई आम शादी नहीं थी, यह एक ऐसी लव स्टोरी थी जिसकी वजह से शादी आनन-फानन में करनी पड़ी और इसी वजह से इस शादी में महज 5 लोग बतौर बाराती शामिल हुए थे। हुआ यह था कि जया भादुड़ी ने अमिताभ को पहली बार फिल्म इंस्टिट्यूट में देखा था। जया अमिताभ बच्चन से इंप्रेस हो गईं क्योंकि वह महान लेखक हरिवंश राय बच्चन के बेटे थे। लेकिन अमिताभ तब जया से खास प्रभावित नहीं हुए।

जब अमिताभ हुए जया पर फिदा लेकिन जब जया की एक फोटो मैगजीन में छपी तो अमिताभ का उस तस्वीर को देखने के बाद उन पर आ गया। जया और अमिताभ की अगली मुलाकात फिल्म 'गुड्डी' के सेट पर हुई, दोनों एक दूसरे के नजदीक आने लगे और जंजीर की शूटिंग के दौरान दोनों को प्यार हो गया। फिल्म हिट हुई तो दोनों ने लंदन जाने का प्लान बनाया। अमिताभ जब पिता हरिवंश से इजाजत लेने पहुंचे तो उन्होंने कहा कि जया को साथ लेकर जाना है तो उससे शादी करनी होगी। तब अमिताभ और जया की आनन-फानन में शादी करवाई गई।