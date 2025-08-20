'अमर अकबर एंथनी' में मजबूरन जोड़ी गई थी यह एक्ट्रेस, बच्चों की तरह जिद पर अड़ गए थे विनोद खन्ना

फिल्म अमर अकबर एंथनी सुपरहिट रही थी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म में एक किरदार ऐसी भी है, जिसे मजबूरन फिल्म में जोड़ना पड़ा था। इस किरदार के सीन और डायलॉग विनोद खन्ना की वजह से बाद में लिखे गए थे।

साल 1977 में आई फिल्म 'अमर अकबर एंथनी' सुपरहिट रही थी। फिल्म में अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर, विनोद खन्ना, परवीन बाबी, शबाना आजमी और प्राण जैसे दिग्गज एक्टर्स थे और बॉक्स ऑफिस पर कामयाब रहने के साथ-साथ इसने क्रिटिक्स का भी दिल जीत लिया। फिल्म को IMDb पर 7.4 रेटिंग मिली हुई है और आप इसे घर बैठे ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म के एक किरदार को मजबूरी में जोड़ना पड़ा था।

विनोद खन्ना के लिए नहीं थी एक्ट्रेस दरअसल फिल्म में 'अमर अकबर एंथोनी' तीन हीरो थे। अमिताभ बच्चन के साथ प्रवीन भाबी को हीरोइन रखा गया था और ऋषि कपूर के साथ थी नीतू सिंह थीं। लेकिन विनोद खन्ना के पास कोई हीरोइन ही नहीं। फिल्म के निर्देशक मनमोहन देसाई को लगा की उनका यह कैरेक्टर थोड़ा सीरियस किस्म का है, इसलिए उनके साथ किसी हीरोइन को रखना ठीक नहीं लगेगा। लेकिन विनोद खन्ना को यह बात ठीक नहीं लगी। उन्हें जैसे ही इस बारे में पता चला वो डायरेक्टर के पास जा पहुंचे।

मजबूरी में हुई एक्ट्रेस की कास्टिंग विनोद खन्ना ने फिल्म अमर अकबर एंथनी के निर्देशक मनमोहन देसाई से कहा- अमिताभ और ऋषि के साथ हीरोइन हैं तो मेरे साथ क्यों नहीं? बहुत समझाने और मनाने के बावजूद विनोद खन्ना नहीं माने और इस बात पर अड़ गए कि फिल्म में उनके साथ भी एक हीरोइन होनी चाहिए। आखिरकार उनकी जिद के आगे फिल्म के डायरेक्टर मनमोहन देसाई को झुकना पड़ा और इस तरह फिल्म में शबाना आजमी की एंट्री करवाई गई। कम लोग जानते हैं कि शबाना को मेकर्स मजबूरी में लाए थे।