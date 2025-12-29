Hindustan Hindi News
साजिद खान सेट पर हुए बड़े हादसे का शिकार, पैर में हुआ फ्रैक्चर, करानी पड़ी सर्जरी, बहन फराह खान ने दिया हेल्थ अपडेट

संक्षेप:

साजिद का एक्सीडेंट हो गया है और ये हादसा शूटिंग के दौरान हुआ है। बताया जा रहा है कि शनिवार को साजिद का एक्सीडेंट सेट पर हुआ, जिससे उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया। वहीं, अगले दिन उन्हें सर्जरी के लिए ले जाया गया।

Dec 29, 2025 07:52 am ISTPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर और 'बिग बॉस' के एक्स कंटेस्टेंट रह चुके साजिद खान हमेशा ही किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं। साजिद को लेकर कई विवाद भी सामने आ चुके हैं। ऐसे में अब साजिद खान को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। साजिद का एक्सीडेंट हो गया है और ये हादसा शूटिंग के दौरान हुआ है। बताया जा रहा है कि शनिवार को साजिद का एक्सीडेंट सेट पर हुआ, जिससे उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया। वहीं, अगले दिन उन्हें सर्जरी के लिए ले जाया गया। उनकी बहन, फिल्म निर्माता और कोरियोग्राफर फराह खान ने अब पुष्टि की है कि प्रक्रिया सफल रही।

एकता कपूर प्रोडक्शन की शूटिंग के दौरान हुए घायल

'हिंदुस्तान टाइम्स' की रिपोर्ट के अनुसार, साजिद खान की बहन फराह खान ने एक्सीडेंट की पुष्टि की। साथ ही ये भी बताया कि रविवार को उनकी सर्जरी हुई जो सक्सेसफुल रही। उन्होंने कहा, 'सर्जरी हो गई है। अब वो बिल्कुल ठीक हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। उनकी रिकवरी हो रही है।' हादसे के वक्त वो एकता कपूर के प्रोडक्शन की शूटिंग कर रहे थे

लंबे अंतराल के बाद कर रहे वापसी

बता दें कि साजिद खान एक लंबे ब्रेक के बाद निर्देशन में वापसी की तैयारी कर रहे हैं, उनकी आखिरी फिल्म हमशकल्स 2014 में रिलीज हुई थी। उन्होंने पहली बार 2005 में डरना जरूरी है के साथ निर्देशक के रूप में अपनी पहचान बनाई, एक हॉरर एंथोलॉजी, जिसमें अमिताभ बच्चन और अर्जुन रामपाल जैसे सितारे थे। उन्हें 2007 में कॉमेडी मूवी 'हे बेबी' से पहचान मिली, उसके बाद हाउसफुल (2010) और हाउसफुल 2 (2012) जैसी शानदार फिल्में दी। वहीं, मीटू को लेकर भी साजिद काफी विवादों में रहे।

Priti Kushwaha

लेखक के बारे में

Priti Kushwaha
डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में करीब 8 साल से अधिक का अनुभव। मनोरंजन, लाइफ स्टाइल पर काम कर चुकी हूं। कानपुर, मेरठ, रोहतक, जयपुर और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुकी हूं। कानपुर यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है। साथ ही भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। हिन्दुस्तान लाइव से जुड़ने से पहले हिन्दुस्तान प्रिंट मीडिया, दैनिक भास्कर प्रिंट, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, गृहलक्ष्मी, दैनिक जागरण डिजिटल जैसे मीडिया संस्थानों में काम किया। पिछले एक साल से प्रीति कुशवाहा लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ी हैं और एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं। और पढ़ें
