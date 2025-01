नहीं रहे फिल्म प्रोड्यूसर प्रीतिश नंदी, करीना कपूर को दी थी चमेली की पहचान

प्रीतिश नंदी का जन्म 15 जनवरी 1951 को बिहार के भागलपुर में हुआ था। उन्होंने अपनी शिक्षा ला मार्टिनियर कॉलेज, कोलकाता से पूरी की। उन्होंने भारतीय साहित्य, पत्रकारिता, फिल्म प्रोडक्शन और टेलीविजन क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई। प्रीतिश एक निडर पत्रकार कहे जाते थे। 1980 के दशक में, प्रीतिश नंदी टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप प्रकाशन डायरेक्टर, 'The Illustrated Weekly of India', 'The Independent' और 'Filmfare' मैगजीन के एडिटर और प्रकाशक रहे। उन्होंने 1993 में 'Pritish Nandy Communications' की स्थापना की, जो फिल्म प्रोडक्शन, टेलीविजन शो और डिजिटल कंटेंट के लिए जानी जाती है। प्रीतिश ने अपने प्रोडक्शन हाउस तले कई चर्चित फिल्मों को प्रोड्यूस किया, जिनमें‘चमेली', 'हजारों ख्वाहिशें ऐसी’ जैसी फिल्में बनाई। उनकी कंपनी का डिजिटल शो 'Four More Shots Please! शामिल हैं।