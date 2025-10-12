फिल्मफेयर की स्टेज पर लड़खड़ाए नितांशी के पैर, शाहरुख खान ने गिरने से बचाया

70वें फिल्मफेयर अवॉर्ड में लापता लेडीज को 13 अवॉर्ड्स मिले। फिल्म में फूल का किरदार निभाने वाली नितांशी गोयल को बेस्ट डेब्यू फीमेल का अवॉर्ड मिला। नितांशी का फिल्मफेयर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

70वें फिल्मफेयर अवॉर्ड का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में नितांशी गोयल, शाहरुख खान, करण जौहर और अक्षय कुमार नजर आ रहे हैं। नितांशी जब स्टेज पर अवॉर्ड लेने जा रही होती हैं तो सीढ़ियों पर उनके कदम लड़खड़ाते हैं। उनकी मदद को शाहरुख खान आगे आते हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद शाहरुख खान की सोशल मीडिया पर खूब तारीफ हो रही है।

वायरल हो रहा नितांशी का वीडियो जो वीडियो वायरल हो रहा है उस वीडियो में अवॉर्ड के लिए नितांशी गोयल के नाम का ऐलान होता है। नितांशी गोयल स्टेज पर जा रही होती हैं। शाहरुख खान उन्हें सीढ़ियों पर लेने जाते हैं। नितांशी शाहरुख खान का हाथ पकड़ कर ऊपर आ रही होती हैं तभी उनके पैर लड़खड़ा जाते हैं।

शाहरुख ने नितांशी को गिरने से बचाया नितांशी गोयल गिरने ही वाली होती हैं कि तभी शाहरुख खान उन्हें संभालते हैं। इसके बाद नितांशी स्टेज पर आती हैं। शाहरुख खान उनकी ड्रेस में लगी ट्रेल को पीछे से उठाकर उन्हें स्टेज पर छोड़ते हैं। इसके बाद अक्षय कुमार नितांशी को अवॉर्ड देते हैं।