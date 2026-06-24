बहारों फूल बरसाओ…इस गाने ने अलग कैटेगरी में जीते थे तीन अवॉर्ड, फिर हुआ विवाद, गीतकार को जानते हैं आप?
राजेंद्र कुमार और वैजयंती माला पर फिल्माए गाने ‘बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है’ ने जीते थे तीन अवॉर्ड। देव आनंद की गाइड को दी थी टक्कर। अवॉर्ड को लेकर हुआ था विवाद। इस अमर गीत को लिखने वाले गीतकार को जानते हैं आप?
1966 एक फिल्म आई थी सूरज। इस म्यूजिकल हिट फिल्म में राजेंद्र कुमार और वैजंयती माला ने लीड रोल निभाया था। फिल्म की कहानी एक राज दरबार और महाराजा की थी। बाद में एक जबरदस्त ट्विस्ट के साथ फिल्म का एंड होता है। लेकिन इस फिल्म का एक गाना ऑडियंस के साथ दशकों तक चलता है। शादी हो या प्रेम का इजहार करना, ये गाना उस दौर की ऑडियंस के लिए खास बन गया था। खास बात ये भी है कि जब 1967 में फिल्मफेयर अवॉर्ड सेरेमनी हुई तो एक गाने के लिए तीन शख्स को तीन अलग केटेगरी में अवॉर्ड मिले। वो गाना था ‘बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है’।
फिल्म के एक गाने ने दिलाई पहचान
ये वो दौर था जब राजेंद्र कुमार इंडस्ट्री के सिल्वर जुबली स्टार थे। उन्होंने ही प्रोड्यूसर एस कृष्णमूर्ति को फिल्म सूरज बनाने का आईडिया दिया था। कुछ समय बाद फिल्म बनी और म्यूजिक बनाने की जिम्मेदारी शंकर जयकिशन को दी गई। इस फिल्म के लिए हसरत जयपुरी ने एक से बढ़कर एक गाने तैयार किए। यादगार म्यूजिक बनाया। फिल्म में कुल 7 गाने थे। लेकिन सिर्फ एक गाने ने फिल्म को हमेशा के लिए खास बना दिया। वो गाना था ‘बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है’। बताया जाता है कि कई दशकों तक शादियों में बारात आने पर यही गाना बजाया जाता था। इस गाने के बिना शादियां अधूरी मानी जाती थी। उस साल की बिनाका गीतमाला की एनुअल लिस्ट में ये गाना नंबर 1 पर था। इस गाने के लिए तीन फिल्मफेयर अवॉर्ड जीते गए थे जिसपर विवाद भी हुआ था।
अवॉर्ड को लेकर हुआ था विवाद
फिल्म सूरज के इस गाने के लिए तीन फिल्म फिल्मफेयर अवॉर्ड जीते गए थे। हसरत जयपुरी को ‘बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है’ जैसे गीत लिखने के लिए बेस्ट लिरिसिस्ट चुना गया था। इस गाने को अपनी आवाज में गाने के लिए मोहम्मद रफी ने बेस्ट सिंगर का अवॉर्ड जीता और म्यूजिक देने वाली जोड़ी शंकर-जयकिशन ने बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवॉर्ड अपने नाम किया। लेकिन उस समय देव आनंद की गाइड साल की बेस्ट फिल्म चुनी गई थी। गाने भी सुपरहिट थे। ऐसे में बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के अवॉर्ड को लेकर विवाद सामने आया था। लोगों का कहना था फिल्म गाइड के गानों के लिए ये अवॉर्ड SD बर्मन को दिया जाना चाहिए था। लेकिन इस विवाद पर किसी ने कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी और अवॉर्ड शंकर-जयकिशन की झोली में ही रहा।
आज भी अमर है गाना
मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना खूब मशहूर हुआ, गाने के गीत जैसे गानों में घुल जाते। इस गाने की इतनी जबरदस्त पॉपुलैरिटी को देखते हुए इसी म्यूजिक पर एक इंग्लिश गाना भी ‘ऑलदो वी आर आपार्ट’ भी बना जिसे मोहम्मद रफी ने ही गाया था। राजेंद्र और वैजयंती माला पर फिल्माया गाना ‘बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है’ आज भी पसंद किया जाता है। सूरज उस साल की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी और राजेंद्र कुमार के करियर की आखिरी सिल्वर जुबली हिट।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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