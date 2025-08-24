film sholay this scene took three days to shoot, director ramesh sippi cancelled shooting due to this reason शोले के गब्बर के इस सीन को शूट करने में लगा था तीन दिन का समय, डायरेक्टर ने कैंसिल कर दी थी शूटिंग, Bollywood Hindi News - Hindustan
फिल्म शोले के एक सीन को शूट करने के लिए डायरेक्टर रमेश सिप्पी ने तीन दिन का समय लगा दिया था। गब्बर पर फिल्माया ये सीन आज भी आइकॉनिक कल्ट क्लासिक माना जाता है।

Usha Shrivas लाइव हिन्दुस्तानSun, 24 Aug 2025 11:43 AM
हिंदी फिल्मों की पहचान मानी जाने वाली शोले के हाल में 50 साल पूरे हुए हैं। 15 अगस्त 1975 को रिलीज हुई इस फिल्म ने नई रिकॉर्ड अपने नाम किए थे। फिल्म के सभी किरदार आज भी आइकॉनिक है। रमेश सिप्पी के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म के कई सीन और डायलॉग ऐसे हैं जो इसे कल्ट क्लासिक बनाते हैं। डायरेक्टर ने फिल्म को शूट करने के लिए कड़ी मेहनत की। यहां तक कि एक सीन भर को शूट करने के लिए उन्हें तीन दिन का समय लगा था। ये सीन फिल्म के विलेन गब्बर यानी एक्टर अमजद खान पर फिल्माया जाना था।

एक सीन में लगा तीन दिन का समय

रमेश सिप्पी के दिमाग में फिल्म का हर सीन पहले से ही तैयार था। ऐसे में वो अपने एक्टर्स से उसी तरह से परफॉर्म करवाना चाहते थे जैसा उनके दिमाग में छपा हुआ है। ऐसे में एक सीन था जहां विलेन गब्बर को हाथ में तंबाकू रगड़ते हुए डायलॉग बोलना था। फिल्म में आपने ये सीन जरूर देखा होगा और सोचा नहीं होगा कि इस छोटे से सीन में तीन दिन का समय लगा होगा।

चौथे दिन हुआ कमाल

दरअसल, डायरेक्टर रमेश सिप्पी चाहते थे कि गब्बर का किरदार निभाने वाले एक्टर अमजद खान ये तंबाकू रगड़ने वाला सीन अपना डायलॉग बोलते हुते करें। लेकिन जैसे ही अमजद खान अपने डायलॉग बोलते वो हाथ से तंबाकू रगड़ना भूल जाते। या जब तंबाकू रगड़ते तो उनका ध्यान डायलॉग की तरफ जाता ही नहीं और वो दोनों चीज एक साथ नहीं पा रहे थे। बार-बार रीटेक की वजह से रमेश सिप्पी परेशान हो गए। उन्होंने एक्टर अमजद खान को अपने पास बुलाया और कहा कि तुम प्रैक्टिस कर लो फिर ये सीन शूट होगा। उन्होंने अमजद खान को तीन दिन का समय दिया। और चौथे दिन जब ये सीन शूट हुआ तो कमाल हो गया।

यादगार किरदार

अमजद खान ने शानदार तरीके से गब्बर के रोल में हाथ से तंबाकू भी रगड़ा और डायलॉग भी साथ में ही बोला। ये सीन ऑडियंस को खूब पसंद आया था। गब्बर के रोल में अमजद खान ने कमाल कर दिया था। ये हिंदी सिनेमा के पॉपुलर विलेन में गिने जाते हैं।

sholay Amitabh Bachchan Dharmendra Deol

