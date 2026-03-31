शोले के इस एक्टर को काम के बदले पैसे नहीं, दे दी गई थी फ्रिज, आज भी अपने पास रखे हैं ये लक्ज़री आइटम

शोले के इस एक्टर को काम के बदले पैसे नहीं, दे दी गई थी फ्रिज, आज भी अपने पास रखे हैं ये लक्ज़री आइटम
कल्ट क्लासिक फिल्म शोले के सभी किरदार हिट थे। लेकिन इस एक एक्टर को फिल्म में काम करने के लिए मोटे पैसे नहीं बल्कि फ्रिज दे दिया था। यही उनकी फीस थी। उस समय एक फ्रिज की कीमत ज्यादा मानी जाती है और ये एक लक्ज़री आइटम था।
15 अगस्त 1975 को रिलीज ही अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की फिल्म शोले हिंदी सिनेमा की पहचान मानी जाती है। पिछले करीब 50 सालों से ये फिल्म कहानी और किरदारों के लिए याद की जाती है। जय, वीरू, बसंती, गब्बर, सांभा, कालिया भी खूब मशहूर हुए। इनके अलावा एक छोटा सा किरदार और था जिसमें मरने पर थिएटर में बैठी ऑडियंस ने जरूर आंसू बहाए होंगे। एक किरदार था अहमद का जिसे 16 साल के सचिन पिलगांवकर ने निभाया था। वो बूढ़े और अंधे एके हंगल के पौते के किरदार में थे जिसे गब्बर मौत दे देता है। इस किरदार को निभाने के लिए सचिन को फीस के बदले मिला था वो बेहद खास था।
शोले की फीस के बदले मिला फ्रिज
सचिन पिलगांवकर 5 साल की उम्र से मराठी और हिंदी सिनेमा में एक्टिव हैं। बचपन में ही नेशनल अवॉर्ड भी अपने नाम कर चुके हैं। सचिन ने शोले में अहमद का किरदार निभाता था।गब्बर इस रोल की हत्या कर देता है। इस छोटे से रोल के लिए एक्टर को पैसे नहीं मिले थे बल्कि फ्रिज मिला था। दरअसल, 70 के दशक में फ्रिज होना या देना बहुत बड़ी लक्ज़री मानी जाती है। जैसे आज के समय की कोई ब्रांडेड गाड़ी। वैसे ही उस समय में फ्रिज दिया जाता था। सचिन को शोले के लिए फ्रिज फीस के बदले में मिला था। 1975 में एक मीडियम साइज फ्रिज की कीमत 3 से 5 हजार के अंदर थी। तो सचिन अपने घर पैसे नहीं फ्रिज लाए थे जो आज भी उनके पास है।
जीते दो नेशनल अवॉर्ड
सचिन 5 साल की उम्र से काम कर रहे हैं। 1963 में उन्होंने बतौर बाल कलाकार अपनी मराठी फिल्म हा मजा मार्ग एकला के लिए नेशनल अवॉर्ड जीता था। 1971 में अजब युझे सरकार के लिए भी नेशनल अवॉर्ड अपने नाम किया था। सचिन ने अपने फिल्मी करिया में एक्टिंग करने के साथ डायरेक्शन में भी किस्मत अजमाई, सिगिंग की। शोज बनाए।
सचिन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का बड़ा नाम हैं, उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ सत्ते पे सत्ता, बालिका वधु, अंखियों के झरोखे से, जुदाई, गीत गाता चल जैसी शानदार फिल्मों में काम किया और अब भी एक्टिंग में एक्टिव हैं।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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