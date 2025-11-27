Hindustan Hindi News
फिल्म शोले के लिए इस एक्टर को मिली थी सबसे ज्यादा फीस, संजीव कुमार थे दूसरे नंबर पर

हिंदी फिल्मों की दिशा बदलने वाली फिल्म शोले ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की थी। लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि करोड़ो कमाने वाली इस फिल्म के बदले एक्टर्स को कितनी फीस दी गई थी। एक्टर्स से भरी इस फिल्म के इस कलाकार को सबसे ज्यादा पैसे दिए गए थे।

Thu, 27 Nov 2025 03:00 PMUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
हिंदी सिनेमा के इतिहास में 1975 एक यादगार साल माना जाता है। इसी साल धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी और जया बच्चन की फिल्म शोले रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने हिंदी सिनेमा पर गहरी छाप छोड़ी थी। बड़े कैनवास पर बनी ये फिल्म उस दौर की सबसे चर्चित फिल्म थी। किरदार तो कैसे हमेशा के लिए अमर हो गए। शोले ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था। करीब 3 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने उस समय 15 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी, जो आज के हिसाब से कई सौ करोड़ के बराबर मानी जाती है। क्या आप जानते हैं करोड़ो कमाने वाली इस फिल्म के एक्टर्स को कितनी फीस दी गई थी? आइए हम बताते हैं।

एक्टर्स की फीस

एक रिपोर्ट के मुताबिक शोले में सबसे ज्यादा फीस धर्मेंद्र को मिली थी। वो उस दौर के बड़े स्टार थे और उन्हें फिल्म के लिए 1।5 लाख रुपये मिले थे। धर्मेंद्र के बाद सबसे ज्यादा रकम संजीव कुमार को दी गई थी। ठाकुर का किरदार निभाने के लिए उन्हें 1 लाख 25 हजार रुपये मिले थे। जय के किरदार में नजर आने वाले अमिताभ बच्चन को 1 लाख रुपये दिए गए थे। उस समय वो नया चेहरा थे, लेकिन इस फिल्म ने उनकी पहचान को मजबूत बनाया।

बसंती को मिले थे इतने पैसे

बसंती बनने वाली हेमा मालिनी को 75 हजार रुपये मिले थे। फिल्म में उनकी मौजूदगी और उनका किरदार आज भी चर्चा में रहता है। गब्बर सिंह का यादगार किरदार निभाने वाले अमजद खान को इस फिल्म के लिए सिर्फ 50 हजार रुपये मिले थे। आज गब्बर का नाम लेते ही सबसे पहले अमजद खान का चेहरा याद आता है। ठाकुर की बहू बनीं जया बच्चन को सबसे कम 35 हजार रुपये मिले थे। स्क्रीन टाइम कम होने के बावजूद उनका रोल फिल्म की कहानी में अहम था।

शोले का असर

शोले सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, यह हिंदी सिनेमा की पहचान बन गई। इसने बड़े कैनवास, दमदार किरदारों और बड़े सेट्स की परंपरा को आगे बढ़ाया। इसके कई डायलॉग आज भी पॉपुलर हैं। हालांकि फिल्म की ग्रैंडनेस देखकर शायद ही किसी को लगे कि सितारों की फीस इतनी कम थी। लेकिन उस दौर का इंडस्ट्री स्ट्रक्चर अलग था और शोले की सफलता ने कई कलाकारों के करियर को नई दिशा दी।

