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यशोमती मैया से बोले नंदलाला...इस गाने को लिखने वाले महान गीतकार को लता मंगेशकर मानती थी अपना पिता

Usha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
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फिल्म सत्यम शिवम् सुंदरम का गाना ‘यशोमती मैया से बोले नंदलाला’ जैसे गाने लिखने वाले इस गीतकार को अपना पिता मानती थीं लता मंगेशकर। दोनों ने जीते अवॉर्ड। आज भी सुने जाते हैं इनके लिखे गाने। 

यशोमती मैया से बोले नंदलाला...इस गाने को लिखने वाले महान गीतकार को लता मंगेशकर मानती थी अपना पिता

बॉलीवुड के शोमैन राज कपूर अपनी म्यूजिकल फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। उनकी फिल्मों में एक दमदार कहानी के साथ अलग तरह का म्यूजिक होता था। फिल्म प्रेम रोग, राम तेरी गंगा मैली हो गई, हीना जैसी फिल्मों के गाने खूब मशहूर हुए। उनकी डायरेक्ट की हुई फिल्मों की इस लिस्ट में 1978 में आई फिल्म सत्यम शिवम् सुंदरम भी शामिल थी। फिल्म की अलग कहानी और म्यूजिक ने आत्मा को सुकून देने वाला काम किया था। इसी फिल्म में एक गाना है ‘यशोमती मैया से बोले नंदलाला राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला’ गाते हए देखा गया था। लेकिन क्या आप जानते हैं किस महान इंसान ने इस गाने के बोल लिखे थे?

लता मंगेशकर इस गीतकार को मानती थी अपना पिता

राज कपूर ने अपने भाई शशि कपूर और जीनत अमान के साथ फिल्म ‘सत्यम शिवम् सुंदरम डायरेक्ट की थी। पद्मिनी कोल्हापुरे ने भी जीनत के बचपन का किरदार निभाया था। फिल्म की शुरुआत में उन्हें अपने पिता के साथ मंदिर में गाना ‘यशोमती मैया से बोले नंदलाला’ गाते हुए दिखाया गया था। ये गाना आज करीब 48 साल बाद भी बच्चों की लोरी से लेकर दिमाग की थकान मिटाने का काम करता है। इस गाने में लता मंगेशकर की आवाज गानों में घुल जाती है। म्यूजिक कानों में बजता रहता है। और इसके बोल ऐसे जैसे आत्मा को खुश कर रहे हों।

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पंडित नरेंद्र शर्मा ने दिया टाइटल

इस गाने को पंडित नरेंद्र शर्मा ने लिखा था जो पहले ही अपने काम से मशहूर थे। वो पंडित नरेंद्र शर्मा ही थे जिन्होंने राज कपूर को ‘सत्यम शिवम् सुंदरम’ जैसा टाइटल दिया था। लता मंगेशकर और पंडित नरेंद्र शर्मा के बीच पिता-बेटी जैसा खास रिश्ता था। लता मंगेशकर ने कई मौकों पर पंडित जी को अपना पिता बताया और उनसे मिली सीख के बारे में बात की।

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फिल्म के गानों ने रच इतिहास

राज कपूर ने फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम के सभी गानों की जिम्मेदारी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को दी थी और उन्होंने इसके लिए फिल्मफेयर अवॉर्ड भी जीता। फिल्म में कुल 9 गाने थे और एकाध गानों को दो वर्जन सुनाई दिए थे। सभी गाने अलग-अलग गीतकारों ने लिखे थे। फिल्म का टाइटल गाना सत्यम शिवम सुंदरम यशोमती मैया से बोले नंदलाला, श्री राधा मोहन श्याम शोभन जैसे पॉपुलर गीत पंडित नरेंद्र शर्मा ने लिखे थे। टाइटल सॉंग के लिए पंडित जी ने भी अवॉर्ड अपने नाम किया। वहीं फिल्म के गाने भोर भए पनघट पर, चंचल शीतल निर्मल कोमल, वो औरत है तू महबूबा जैसे गाने आनंद बक्शी ने लिखे। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफलता हासिल की थी।

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Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas

परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।


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एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।


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