यशोमती मैया से बोले नंदलाला...इस गाने को लिखने वाले महान गीतकार को लता मंगेशकर मानती थी अपना पिता
फिल्म सत्यम शिवम् सुंदरम का गाना ‘यशोमती मैया से बोले नंदलाला’ जैसे गाने लिखने वाले इस गीतकार को अपना पिता मानती थीं लता मंगेशकर। दोनों ने जीते अवॉर्ड। आज भी सुने जाते हैं इनके लिखे गाने।
बॉलीवुड के शोमैन राज कपूर अपनी म्यूजिकल फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। उनकी फिल्मों में एक दमदार कहानी के साथ अलग तरह का म्यूजिक होता था। फिल्म प्रेम रोग, राम तेरी गंगा मैली हो गई, हीना जैसी फिल्मों के गाने खूब मशहूर हुए। उनकी डायरेक्ट की हुई फिल्मों की इस लिस्ट में 1978 में आई फिल्म सत्यम शिवम् सुंदरम भी शामिल थी। फिल्म की अलग कहानी और म्यूजिक ने आत्मा को सुकून देने वाला काम किया था। इसी फिल्म में एक गाना है ‘यशोमती मैया से बोले नंदलाला राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला’ गाते हए देखा गया था। लेकिन क्या आप जानते हैं किस महान इंसान ने इस गाने के बोल लिखे थे?
लता मंगेशकर इस गीतकार को मानती थी अपना पिता
राज कपूर ने अपने भाई शशि कपूर और जीनत अमान के साथ फिल्म ‘सत्यम शिवम् सुंदरम डायरेक्ट की थी। पद्मिनी कोल्हापुरे ने भी जीनत के बचपन का किरदार निभाया था। फिल्म की शुरुआत में उन्हें अपने पिता के साथ मंदिर में गाना ‘यशोमती मैया से बोले नंदलाला’ गाते हुए दिखाया गया था। ये गाना आज करीब 48 साल बाद भी बच्चों की लोरी से लेकर दिमाग की थकान मिटाने का काम करता है। इस गाने में लता मंगेशकर की आवाज गानों में घुल जाती है। म्यूजिक कानों में बजता रहता है। और इसके बोल ऐसे जैसे आत्मा को खुश कर रहे हों।
पंडित नरेंद्र शर्मा ने दिया टाइटल
इस गाने को पंडित नरेंद्र शर्मा ने लिखा था जो पहले ही अपने काम से मशहूर थे। वो पंडित नरेंद्र शर्मा ही थे जिन्होंने राज कपूर को ‘सत्यम शिवम् सुंदरम’ जैसा टाइटल दिया था। लता मंगेशकर और पंडित नरेंद्र शर्मा के बीच पिता-बेटी जैसा खास रिश्ता था। लता मंगेशकर ने कई मौकों पर पंडित जी को अपना पिता बताया और उनसे मिली सीख के बारे में बात की।
फिल्म के गानों ने रच इतिहास
राज कपूर ने फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम के सभी गानों की जिम्मेदारी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को दी थी और उन्होंने इसके लिए फिल्मफेयर अवॉर्ड भी जीता। फिल्म में कुल 9 गाने थे और एकाध गानों को दो वर्जन सुनाई दिए थे। सभी गाने अलग-अलग गीतकारों ने लिखे थे। फिल्म का टाइटल गाना सत्यम शिवम सुंदरम यशोमती मैया से बोले नंदलाला, श्री राधा मोहन श्याम शोभन जैसे पॉपुलर गीत पंडित नरेंद्र शर्मा ने लिखे थे। टाइटल सॉंग के लिए पंडित जी ने भी अवॉर्ड अपने नाम किया। वहीं फिल्म के गाने भोर भए पनघट पर, चंचल शीतल निर्मल कोमल, वो औरत है तू महबूबा जैसे गाने आनंद बक्शी ने लिखे। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफलता हासिल की थी।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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