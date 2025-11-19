फिल्म राज की वो भूतनी जो इस एक्टर से शादी, फिर तलाक के बाद गायब हो गई, पहली मूवी से चमकी थी किस्मत

संक्षेप: बॉलीवुड हॉरर फिल्म राज में नजर आई एक्ट्रेस मालिनी शर्मा को दोबारा किसी फिल्म में नहीं देखा गया। पहली फिल्म से किस्मत चमकी। लेकिन शादी में आई दरार के बाद एक्ट्रेस को फिल्मों में नहीं देखा गया।

साल 2002 में आई बिपाशा बसु और डिनो मोरिया की फिल्म राज ने बॉक्स-ऑफिस पर धमाका कर दिया था। यह फिल्म उस साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बनी और बॉलीवुड की सबसे डरावनी फिल्मों में गिनी जाती है। इस हॉरर फिल्म की सबसे बड़ी खासियत इसकी दूसरी हीरोइन एक्ट्रेस मालिनी शर्मा थीं, जिन्होंने फिल्म में एक आत्मा का किरदार निभाया था। मालिनी ने इसी फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया था और राज की सफलता ने उन्हें रातोंरात स्टार बना दिया। वह इस फिल्म का चेहरा बन गई थीं। मालिनी पर फिल्माए गए हर सीन और गाने उस जमाने में भी वायरल हो गए थे और उनकी इंटिमेट सीन की चर्चा भी खूब रही। वो इंडस्ट्री की नई सेंसेशन बन गई थीं। राज की कामयाबी के बाद उन्हें कई फिल्मों के ऑफर मिले, लेकिन फिर वो गायब हो गई।

एक्टर प्रियांशु से की थी शादी मालिनी शर्मा ने एक्टिंग में आने से पहले मॉडलिंग की दुनिया में भी खूब नाम कमाया था और वह 'सावन में लग गई आग', 'क्या सूरत है', 'रंझर' और 'कितनी अकेली' जैसे कई सुपरहिट म्यूजिक वीडियो का हिस्सा रही थीं। इतनी शोहरत और कामयाबी के बावजूद, उनकी प्रेम कहानी दिल तोड़ देने वाली थी। उन्होंने मॉडल और एक्टर प्रियांशु चटर्जी के साथ 1997 में शादी की थी, लेकिन 2001 में उनका तलाक हो गया। यह शादी का टूटना उनके लिए एक बड़ा झटका था। शादी टूटने के बाद ,मालिनी ने इंडस्ट्री से दूरी बना ली।

आखरी प्रोजेक्ट के बाद हो गईं गायब राज ही उनका आखिरी और फाइनल प्रोजेक्ट साबित हुआ। हालांकि, खबरें बताती हैं कि महेश भट्ट की एक और फिल्म में उन्हें जॉन अब्राहम के साथ काम करना था, लेकिन शूटिंग से ठीक एक दिन पहले उन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसल कर दिया था। कहा जाता है कि इस फैसले के बाद भट्ट कैंप ने उन्हें हमेशा के लिए बॉयकॉट कर दिया।