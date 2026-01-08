Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडFilm producers write letter to PM Modi to intervene in Dhurandhar movie Middle East ban
धुरंधर से मिडिल ईस्ट में हटेगा बैन? फिल्म प्रोड्यूसर्स ने प्रधानमंत्री मोदी को लेटर लिखकर की ये अपील…

धुरंधर से मिडिल ईस्ट में हटेगा बैन? फिल्म प्रोड्यूसर्स ने प्रधानमंत्री मोदी को लेटर लिखकर की ये अपील…

संक्षेप:

धुरंधर मिडिल ईस्ट कंट्रीज में बैन है इस वजह से इसको काफी घाटा हो चुका है। अब प्रोड्यूसर्स असोसिएशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि वह इस मामले में दखल दें क्योंकि यह फ्रीडम ऑफ स्पीच का हनन है।

Jan 08, 2026 05:04 pm ISTKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

धुरंधर मिडिल ईस्ट में बैन होने पर तगड़ा लॉस उठा चुकी है। अब इंडियन मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूसर्स असोसिएशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद की गुहार लगाई है। असोसिएशन की अपील है कि बैन हटाने के लिए हस्तक्षेप करें। बता दें कि रणवीर सिंह स्टारर फिल्म धुरंधर की रिलीज कई मिडिल ईस्ट देश जैसे यूएई, बहरीन, कुवैत, कतर, ओमान और सऊदी अरब बैन है। डिस्ट्रिब्यूटर्स और ट्रेड एक्सपर्ट का मानना है कि फिल्म यहां रिलीज होती तो कम से कम 100 करोड़ की कमाई हो जाती।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

प्रोड्यूसर्स ने पीएम से की ये अपील

IMPPA ने लेटर में लिखा है, 'हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि फिल्म धुरंधर पर खाड़ी देशों यूएई, बहरीन, कुवैत, कतर, ओमान और सऊदी अरब की तरफ से लगाए गए एकतरफा और बेवजह के प्रतिबंध के मामले में आप दखल दें। हमारे सदस्य निर्माता ने यह फिल्म बनाई है और इसे भारतीय सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही रिलीज किया गया है। इन देशों का लगाया गया बैन हमारे निर्माता की अभिव्यक्ति की आजादी को दबाने जैसा है, खासकर तब जब यह फिल्म भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक बनकर सामने आई है।'

पाकिस्तान में भी फिल्म का क्रेज

धुरंधर भारत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी भाषा की फिल्म बन चुकी है। पाकिस्तान में भी यह मूवी बैन है और वहां धुरंधर को लेकर काफी क्रेज है। सोशल मीडिया पर वहां के कई दर्शक यह बात कुबूल चुके हैं कि धुरंधर का पायरेटेड वर्जन देखा और उन्हें यह फिल्म बहुत पसंद आई। मिडिल ईस्ट कंट्रीज का मानना है कि धुरंधर पॉलिटिकली सेंसिटिव फिल्म है। साथ ही इसमें पाकिस्तान की छवि गलत तरीके से दिखाई गई है।

ये भी पढ़ें:‘धुरंधर’ ने बनाया नया रिकॉर्ड, बनी हिंदी की सबसे बड़ी फिल्म, पुष्पा-2 को पछाड़ा

धुरंधर की बंपर कमाई

बात करें धुरंधर की कमाई की तो 8 जनवरी तक इसका वर्ल्डवाइड कलेक्शन 1250 करोड़+ रुपये वर्ल्डवाइड पहुंच चुका है। अभी भी थिएटर्स में लोग यह मूवी देखने जा रहे हैं। रिपोर्ट्स हैं कि 30 जनवरी को यह ओटीटी पर आ जाएगी। धुरंधर का पार्ट 2 मार्च 19 को रिलीज हो रहा है।

Kajal Sharma

लेखक के बारे में

Kajal Sharma
काजल शर्मा लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम को लीड करती हैं। पत्रकारिता में 15 वर्षों का अनुभव रखने वाली काजल ने प्रिंट और डिजिटल मीडिया में मजबूत पहचान बनाई है। फिल्म, टीवी, ओटीटी, फैशन और सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लेखन में उनकी गहरी पकड़ है। सोशल मीडिया ट्रेंड्स और रीडर इंट्रेस्ट की उनकी समझ उन्हें लगातार ट्रेंडिंग और डिस्कवर-फ्रेंडली कंटेंट बनाने में मदद करती है। काजल साइंस ग्रेजुएट (B.Sc–Biology) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं। यही बैकग्राउंड उन्हें हेल्थ, फिटनेस, और प्रिवेंटिव केयर जैसे विषयों पर साइंस-आधारित, रिसर्च-ड्रिवेन और एक्सपर्ट-वेरिफाइड रिपोर्टिंग करने में सक्षम बनाता है। 2017 से वह बॉलीवुड-हॉलीवुड फिल्मों के साथ हेल्थ और मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज भी लिख रही हैं, जिनमें वह मेडिकल रिसर्च, डॉक्टर इनपुट और प्रमाणिक स्रोतों पर आधारित जानकारी पाठकों तक पहुंचाती हैं। और पढ़ें
Dhurandhar

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।