इस दुर्लभ बीमारी ने ले ली थी एक्टर फराज खान की जान, जानिए कैसे शरीर के अंगों को खराब करती गई ये बीमारी
रानी मुखर्जी के साथ फिल्म मेहंदी में नजर आने वाले एक्टर फराज खान को हो गई थी ये दुर्लभ बीमरी। इस बीमारी के बाद एक्टर का निधन हो गया। जानिए आखिर क्या थी ये दुर्लभ बीमारी और कैसे उनके शरीर को नुकसान पहुंचाया।
1998 में एक फिल्म आई थी 'मेहंदी'। इस फिल्म में रानी मुखर्जी और एक्टर फराज खान ने लीड रोल निभाया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बेशक फ्लॉप हुई थी लेकिन रानी मुखर्जी के करियर को एक उड़ान मिल गई। इस फिल्म में फराज खान ने निरंजन चौधरी का किरदार निभाया था। फराज इससे पहले भी एकाध फिल्मों में नजर आ चुके थे। लेकिन फराज की किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया, ना वो फिल्मों में आगे बढ़ पाए और ना ही जिंदगी की जंग जीत पाए। एक दुर्लभ बीमारी ने उनकी जान ले ली।हर जानिए आखिर क्या थी ये दुर्लभ बीमारी।
फराज खान की डेथ का कारण थी ये बीमारी
फराज खान ने 4 नवंबर 2020 को दुनिया को अलविदा कह दिया था। वो करीब 1 साल से बीमार चल रहे थे। एक्ट्रेस पूजा भट्ट ने भी ट्वीट कर लोगों से उनके इलाज के लिए आर्थिक मदद मांगी थी। ऐसी खबरें थीं कि सलमान खान ने फराज के इलाज का बिल भरा था। उनकी डेथ के बाद कई तरह की अफवाहें फैलाई गई। किसी ने कहा कि वो कोरोना वायरस की चपेट में आ गए थे। लेकिन उनके सौतेले भाई और टीवी एक्टर फहमान खान ने पुष्टि की थी कि एक्टर को ब्लैक फंगस हुआ था। आखिर कैसे ये फंगस उनके दिमाग तक पहुंचा और उनके फेफड़ों को नुकसान पहुंचाने लगा?
इतनी खतरनाक थी ये दुर्लभ बीमारी
जानिए कैसे ब्लैक फंगस क्या होता है और कैसे ये शरीर के लिए जानलेवा हो सकता था। फराज खान के केस में भी यही हुआ था। ब्लैक फंगस को मेडिकल की भाषा में म्यूकोर्माइकोसिस कहते हैं। ये एक बहुत ही दुर्लभ यानी आसानी से होने वाली बीमारी नहीं है। ये एक तरह का फंगल इन्फेक्शन है जो आमतौर पर नाक, फेफड़ों पर असर करता है। अधिक गंभीर होने पर ये दिमाग में भी फैल जाता है। डायबिटीज और इनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है, ऐसे लोगों पर ये फंगस तेजी से असर करता है। ये एक तरह की ब्लैक फफूंदी होती है। आपने अपने घरों में सब्जियों के खराब होने अपर काले रंग की फफूंदी देखी होगी, यही ब्लैक फंगस है। ये इन्फेक्शन स्किन से शरीर के अंदर पहुंचता है। ये शरीर की नसों पर हमला करता है।
फराज खान को भी पड़े थे दौरे
इस बीमारी के तीन चरण हैं। पहले चरण में ये इन्फेक्शन नाक, और फेफड़ों पर असर करता है। दूसरे चरण में समय पर इलाज नहीं मिलने पर इन्फेक्शन आंखों में सुजन, दर्द, रोशनी पर असर करता है। तीसरे चरण में ये इन्फेक्शन दिमाग के टिश्यू पर बुरा प्रभाव छोड़ता है। इसी से दौरे पड़ते हैं, बोलने में परेशानी आती है। कोमा की स्थिति बन जाती है। चौथा और आखिरी चरण जानलेवा होता है। अब तक दिमाग को इतना नुकसान पहुंच चुका होता है कि वो ठीक से काम नहीं करता। ऐसा माना जा सकता है कि फराज इसी चरण में थे। एक्टर फहमान ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि वो उनके भाई से जब आखिरी बात हुई थी तब वो उनका नाम तक भूल गए थे। फराज को अपने आखिरी वक्त में दौर आए। 28 दिनों तक हॉस्पिटल में भर्ती रहने के बाद एक्टर का निधन हो गया था।
फराज खान का करियर
फराज खान के करियर की बात करें तो एक्टर ने अपने के पिता युसूफ खान की तरह एक्टिंग को करियर चुना। उनके पिता को अमिताभ बच्चन के साथ 'अमर अखबर एंथनी' फिल्म में देखा गया था। पिता की तरह फराज ने भी एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा। एक्टर ने 1996 में आई फिल्म फरेब से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इसके बाद पृथ्वी, मेहंदी और दुल्हन बनूं मैं तेरी' जैसी फिल्मों में देखा गया था। ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि पहले सूरज बडजात्या की फिल्म 'मैंने प्यार किया' से पहले फराज खान डेब्यू करने वाले थे। वो बीमार पड़े और रोल सलमान खान की झोली में जा गिरा।फराज की कद-काठी और गुड लुक्स को देखकर ऐसा माना जा रहा था कि वो इंडस्ट्री के बड़े सुपरस्टार बनेंगे। एक्टिंग के मामले में भी वो किसी से पीछे नहीं थे। फराज ने फिल्मों के साथ टीवी पर भी काम किया लेकिन उन्हें वो शोहरत नहीं मिली। इसके अलावा उनका अंत और भी ज्यादा दुखद हुआ।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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