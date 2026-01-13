धुरंधर Fa9la सॉंग सिंगर फ्लिपराची भारत के इस शहर में करेंगे लाइव परफॉर्म, फैंस से मांगी ये जानकारी
धुरंधर फिल्म में अक्षय खन्ना पर फिल्माया अरबी गाना Fa9la खूब वायरल हुआ था। अब इस गाने के सिंगर भारत के इस शहर में परफॉर्म करने वाले हैं। सिंगर ने खुद अपने भारत दौरे की जानकारी दी है।
धुरंधर में अक्षय खन्ना पर फिल्माया अरबी गाना फस्ला Fa9la खूब वायरल हुआ है। इस गाने के वीडियो में अक्षय खन्ना के किरदार रहमान डकैत को एंट्री लेते देखा गया था। काले कुर्ते और चश्मे में एक्टर का स्वैग सभी पर भारी पड़ता दिख रहा था। इस पर ये अरबी गाना खूब वायरल हुआ। इस शानदार गाने को बहरीन के सिंगर फ्लिपराची ने गाया था। अब ताजा रिपोर्ट की मानें तो फ्लिपराची भारत में अपना पहला कॉन्सर्ट करने जा रहे हैं। भारतीय लोगों फ्लिपराची को अपने बीच ये गाना लाइव परफॉर्म करते दिखेंगे।
भारत आ रहे हैं Fa9la सिंगर फिल्पराची
फ्लिपराची ने खुद अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर कर ये जानकारी दी कि वो भारत में अपने टूर के लिए आने वाले हैं। उनका पहला कॉन्सर्ट 14 मार्च 2026 को बेंगलुरु में होने वाला है। फ्लिपराची ने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, भारत में पहले शो की तारीख अनाउंस! हम 14 मार्च को बेंगलुरु में परफॉर्म करने लिए बेहद एक्साइटेड हैं! हमें किस शहर में परफॉर्म करना चाहिए? कमेंट्स में अपना शहर बताएं!’
धुरंधर 2 में होगा फिल्पराची का गाना
का असली नाम हुस्साम असीम है। इन्हें जानने वाले लोग इन्हें फ्लिप नाम से पुकारते हैं। फिल्पराची ने बहरानी के शानदार सिंगर्स में से एक अहिं, उन्होंने अरबी हिप-हॉप म्यूजिक को आगे बढ़ाया। धुरंधर में फ्लिप राची का Fa9la गाना खूब वायरल हुआ। इस पर सिंगर ने खुशी जताते हुए कहा था कि उनका इंस्टाग्राम टैग्स और मैसेज से भरा पड़ा है। वो इतना प्यार संभाल नहीं पा रहे हैं लेकिन इससे बहुत खुश हैं। हैरानी वाली बात ये है कि जिस फिल्म के गाने के लिए फ्लिपराची भारत में मशहूर हो रहे हैं उन्हें खुद वो फिल्म देखने का मौका नहीं मिला। दरअसल, आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर बहरीन में बैन हैं। खास बात ये है कि फ्लिपराची का कोई नया गाना धुरंधर 2 में भी नजर आ सकता है।
धुरंधर की धूम
बता दें, धुरंधर सवा महीने से बॉक्स ऑफिस पर टिकी हुई और और जबरदस्त कमाई कर रही है। भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 800 करोड़ से ज्यादा की नेट कमाई और वर्ल्डवाइड 1200 करोड़ से ज्यादा कमा लिए हैं। अब ऑडियंस धुरंधर 2 का इंतजार कर रही है।
