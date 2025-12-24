मूड लाइट कर देंगी ये फिल्में और सीरीज, 7.5 से कम नहीं है किसी की भी IMDb रेटिंग

संक्षेप: Movies With Good IMDb Rating: आइए आपको ऐसी 6 मूवीज और सीरीज के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें देखने के बाद आपको मूड लाइट हो जाएगा। वीकेंड अच्छा हो जाएगा और स्ट्रेस दूर भाग जाएगा। ये सीरीज और फिल्में अमेजन प्राइम वीडियो, जियोहॉटस्टार और नेटफ्लिक्स पर हैं।

वीकेंड पर कुछ ऐसा देखने का मन है जो आपका स्ट्रेस कम कर दे और आपका मूड मस्त कर दे? बढ़िया! हमने आपके लिए ऐसी मूवीज और सीरीज की ही लिस्ट बनाई है। इन सभी मूवीज और सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 7.5 से ज्यादा है। इन्हें ओटीटी पर पसंद किया जा रहा है, लेकिन अभी भी इन मूवीज और सीरीज के बारे में कम लोगों को पता है।

तू है मेरा संडे (Tu Hai Mera Sunday) IMDb रेटिंग - 7.7

ओटीटी प्लेटफॉर्म - जियोहॉटस्टार

इस फिल्म में पांच दोस्तों की कहानी दिखाई गई है जो काफी रिलेटेबल है। आपने कभी सोचा है, मुंबई जैसे भीड़-भाड़ वाले शहर में, जहां घर भी छोटे-छोटे होते हैं वहां फुटबॉल खेलना कितना मुश्किल हो सकता है? इस फिल्म में भी यही दिखाया गया है।

खोसला का घोसला (Khosla Ka Ghosla!) IMDb रेटिंग - 8.2

ओटीटी प्लेटफॉर्म - अमेजन प्राइम वीडियो

ये कॉमेडी क्राइम फिल्म है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई आपकी प्रॉपर्टी हड़प ले, तो आप क्या करेंगे? इस फिल्म में भी यही दिखाया गया है। कमल खोसला की जमीन एक ठग हड़प लेता है, लेकिन फिर खोसला का बेटा और उसके दोस्त मिलकर उसे वापस पाने की कोशिश करते हैं।

द लंचबॉक्स (The Lunchbox) IMDb रेटिंग - 7.8

ओटीटी प्लेटफॉर्म - अमेजन प्राइम वीडियो/ नेटफ्लिक्स

इरफान खान की फिल्म में रोमांस भी है और कॉमेडी भी। इस फिल्म में इरफान के साथ निम्रित कौर भी हैं। इस फिल्म को आप अपने परिवार के साथ देख सकते हैं।

प्लीज फाइंड अटैच्ड (Please Find Attached) IMDb रेटिंग - 8.2

ओटीटी प्लेटफॉर्म - जियोहॉटस्टार

आयुष मेहरा, बरखा सिंह और वैभवी उपाध्याय इस सीरीज में लीड रोल में हैं। इस सीरीज में दो ऐसे मिलेनियल्स की कहानी दिखाई गई है जो मुंबई में अपने काम और पर्सनल जिंदगी के बीच बैलेंस बैठाने की कोशिश कर रहे हैं।

दिल बेकरार (Dil Bekaraar) IMDb रेटिंग - 7.5

ओटीटी प्लेटफॉर्म - जियोहॉटस्टार

1980 के दशक की दिल्ली में सेट इस सीरीज में इंग्लिश न्यूजरीडर की मुलाकात एक पत्रकार से होती है। दोनों के बीच क्लैश और रोमांस लोगों का मनोरंजन करते हैं।

पॉटलक (Potluck) IMDb रेटिंग - 7.5

ओटीटी प्लेटफॉर्म - सोनी लिव