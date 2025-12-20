February 2026 Release: बॉक्स ऑफिस पर आएगा तूफान, फरवरी 2026 में रिलीज होंगी ये दमदार फिल्में
इस साल बॉलीवुड से लेकर साउथ सिनेमा तक, कई बड़ी मूवीज का ऐलान हुआ है, जिनकी रिलीज का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं फरवरी 2026 में कौन सी फिल्में रिलीज होने जा रहे हैं।
वध 2
नीना गुप्ता और संजय मिश्रा अभिनीत यह फिल्म 'वध 2' 05 फरवरी को रिलीज हो सकती है। 'वध' की सफलता के बाद हर किसी को इसके दूसरे पार्ट का बेसब्री से इंतजार है।
तू या मैं
IMDb की रिपोर्ट के अनुसार, आदर्श गौरव और शनाया कपूर अभिनीत फिल्म 'तू या मैं' 13 फरवरी को रिलीज होने वाली है।
मर्दानी 3
'मर्दानी 3' के साथ रानी मुखर्जी की दमदार वापसी कर रही हैं। ये फिल्म 27 फरवरी, 2026 को सिनेमाघरों में आ सकती है।
ओ रोमियो
विशाल भारद्वाज द्वारा निर्देशित बॉलीवुड फिल्म 'ओ रोमियो' में शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी मुख्य भूमिका में हैं। ये मूवी वैलेंटाइन डे के मौके पर यानी 13 फरवरी, 2026 को रिलीज होने वाली है। साजिद नाडियाडवाला द्वारा निर्मित यह हाई-ऑक्टेन एक्शन थ्रिलर, एक्शन और इमोशन मूवी है।
सनम तेरी कसम 2
'सनम तेरी कसम 2' भी वैलेंटाइन डे के मौके पर रिलीज होने के लिए तैयार है। डायरेक्टर विनय सप्रू और राधिका राव की ये मूवी 14 फरवरी, 2026 को रिलीज होने वाली है। मूवी में हर्षवर्धन राणे वापस नजर आएंगे।
दो दीवाने सहर में
फिल्म 'दो दीवाने सहर में' सिद्धांत चतुर्वेदी और मृणाल ठाकुर मुख्य भूमिका में हैं । इसका निर्देशन रवि उदयवार कर रहे हैं। ये फिल्म 20 फरवरी, 2026 को रिलीज होगी।
