Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडFebruary 2026 Movies Release Rani Mukerji Mardaani 3 Vadh 2 Sanam Teri Kasam 2 And More See Full upcoming List Here
February 2026 Release: बॉक्स ऑफिस पर आएगा तूफान, फरवरी 2026 में रिलीज होंगी ये दमदार फिल्में

February 2026 Release: बॉक्स ऑफिस पर आएगा तूफान, फरवरी 2026 में रिलीज होंगी ये दमदार फिल्में

संक्षेप:

इस साल बॉलीवुड से लेकर साउथ सिनेमा तक, कई बड़ी मूवीज का ऐलान हुआ है, जिनकी रिलीज का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं फरवरी 2026 में कौन सी फिल्में रिलीज होने जा रहे हैं।

Dec 20, 2025 04:31 pm ISTPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Upcoming Movies In February 2026: साल 2025 खत्म होने की कगार पर पहुंच चुका है। अब तक कई फिल्में सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी हैं, जो बॉक्स ऑफिस पर बड़ी कामयाब साबित हुईं तो कुछ मूवीज ऐसी रहीं जो बॉक्स ऑफिस पर कब आईं और कब चली गई पता ही नहीं चला। इस साल बॉलीवुड से लेकर साउथ सिनेमा तक, कई बड़ी मूवीज का ऐलान हुआ है, जिनकी रिलीज का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं फरवरी 2026 में कौन सी फिल्में रिलीज होने जा रहे हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

वध 2

नीना गुप्ता और संजय मिश्रा अभिनीत यह फिल्म 'वध 2' 05 फरवरी को रिलीज हो सकती है। 'वध' की सफलता के बाद हर किसी को इसके दूसरे पार्ट का बेसब्री से इंतजार है।

तू या मैं

IMDb की रिपोर्ट के अनुसार, आदर्श गौरव और शनाया कपूर अभिनीत फिल्म 'तू या मैं' 13 फरवरी को रिलीज होने वाली है।

मर्दानी 3

'मर्दानी 3' के साथ रानी मुखर्जी की दमदार वापसी कर रही हैं। ये फिल्म 27 फरवरी, 2026 को सिनेमाघरों में आ सकती है।

ओ रोमियो

विशाल भारद्वाज द्वारा निर्देशित बॉलीवुड फिल्म 'ओ रोमियो' में शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी मुख्य भूमिका में हैं। ये मूवी वैलेंटाइन डे के मौके पर यानी 13 फरवरी, 2026 को रिलीज होने वाली है। साजिद नाडियाडवाला द्वारा निर्मित यह हाई-ऑक्टेन एक्शन थ्रिलर, एक्शन और इमोशन मूवी है।

सनम तेरी कसम 2

'सनम तेरी कसम 2' भी वैलेंटाइन डे के मौके पर रिलीज होने के लिए तैयार है। डायरेक्टर विनय सप्रू और राधिका राव की ये मूवी 14 फरवरी, 2026 को रिलीज होने वाली है। मूवी में हर्षवर्धन राणे वापस नजर आएंगे।

दो दीवाने सहर में

फिल्म 'दो दीवाने सहर में' सिद्धांत चतुर्वेदी और मृणाल ठाकुर मुख्य भूमिका में हैं । इसका निर्देशन रवि उदयवार कर रहे हैं। ये फिल्म 20 फरवरी, 2026 को रिलीज होगी।

Priti Kushwaha

लेखक के बारे में

Priti Kushwaha
डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में करीब 8 साल से अधिक का अनुभव। मनोरंजन, लाइफ स्टाइल पर काम कर चुकी हूं। कानपुर, मेरठ, रोहतक, जयपुर और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुकी हूं। कानपुर यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है। साथ ही भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। हिन्दुस्तान लाइव से जुड़ने से पहले हिन्दुस्तान प्रिंट मीडिया, दैनिक भास्कर प्रिंट, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, गृहलक्ष्मी, दैनिक जागरण डिजिटल जैसे मीडिया संस्थानों में काम किया। पिछले एक साल से प्रीति कुशवाहा लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ी हैं और एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं। और पढ़ें
rani mukerji Sanam Teri Kasam

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।